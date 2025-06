Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Úspěšná majetková realizace

KRAJ - Muži jsou stíhaní vazebně.

V pondělí 16. června 2025 kriminalisté za účasti zásahové jednotky Královéhradeckého kraje zadrželi ve Dvoře Králové nad Labem, Choustníkově Hradišti a v Čáslavi 3 muže z toho 2 cizince (30, 45, 40) a jednu ženu (44let, cizinka), proti kterým vrchní komisař zahájil trestní stíhání z přečinu krádež, poškození cizí věci, porušování domovní svobody, které páchali ve spolupachatelství, dále ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a s psychotropními látkami a s jedy a v neposlední řadě z přečinu nedovolené ozbrojování.

Realizace majetekObviněným klademe za vinu, že společně, nebo samostatně či v menší skupině od podzimu loňského roku do doby jejich zadržení páchali sériovou majetkovou trestnou činnost v Královéhradeckém a Libereckém kraji, čímž způsobili škodu na odcizených věcech dosahující jeden milion korun a škodu na poškozených věcech přesahující 60 tisíc korun.

Terčem jejich „útoků“ se staly zejména chalupy, ze kterých kradli, vše co se v nich nacházelo. Jednalo se o veškeré nářadí, potraviny, dekorace, knihy, zábavné hry, paddleboardy, lyžařské vybavení, starožitnosti a další obdobné věci. V jednom případě dokonce odcizili i trezor Mauer na dlouhé zbraně, ve kterém se nacházely náboje do střelné zbraně.

Krom toho obvinění muži si měli opatřovat drogy a to pervitin a marihuanu, které měli dál „dealovat“ na Královédvorsku.

Za jejich nezákonnou činností „cestovali“ například do Hajnice, Lanžova, Kohoutova, na Výšinku, Dolních Vlčkovic na Trutnovsku, dále do Jestřabí v Krkonoších, Poniklé v okrese Semily, do obce Stárkov na Náchodsku a v neposlední řadě také do Janova u Rychnova nad Kněžnou.

Kriminalisté provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, při kterých zajistili rozsáhlé množství věcí pocházející z trestné činnosti.

Realizace majetekDva z obviněných mužů již dříve měli problémy se zákonem a oba dva mají i zkušenosti s drogami.

Vrchní komisař v úterý 17. června 2025 podal státnímu zástupci podnět na vzetí obviněných mužů do vazby, což včera soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muži jsou stíháni vazebně.

44letá cizinka byla propuštěna ze zadržení a je stíhaná na svobodě.

V případě prokázání viny jim hrozí až pětiletý pobyt ve vězení, avšak jednomu z cizinců hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

