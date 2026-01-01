Úspěchy moravskoslezských policistů v plavání
Obsadili vrchní příčky v Policejním mistrovství ČR v plavání se záchranou tonoucího.
V Mělníku se na krytém bazéně počátkem dubna konalo Policejní mistrovství České republiky v plavání se záchranou tonoucího. Zúčastnit se mohli příslušníci i zaměstnanci Policie České republiky. Závody si každoročně drží vysokou profesionální úroveň. Organizaci zaštítilo Ředitelství služby cizinecké policie.
Soutěžící byli rozděleni do kategorií žen a mužů. Kategorie žen byla bez rozdílu věku, muži byli rozděleni do tří věkových skupin, a to do 30 let včetně, do 40 let včetně a nad 40 let. Celkem bylo 26 disciplín různých stylů plavání, např. volný způsob, prsa, znak, motýlek aj. Štafety se mohly plavat v kombinované sestavě, tedy muži i ženy. Dále byly dvě disciplíny záchranného plavání:
- v plavkách (25 metrů pod vodou a 25 metrů volný způsob)
- v oděvu (25 metrů volný způsob a 25 metrů s figurínou).
Za Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se zúčastnili čtyři policisté z různých organizačních článků, a to Martin, Tomáš Cienciala, Karel Handlovič a Daniel Flora, který byl vedoucím výpravy.
Martin je příslušníkem pořádkové policie a dlouholetým účastníkem závodů, zároveň byl nejstarším členem výpravy. V plaveckém poli se stále umisťuje na předních příčkách. Z letošních závodů si dovezl třikrát 1. místo, a to z disciplín 50 metrů motýlek, 100 metrů motýlek a 100 metrů volný způsob. Dále třikrát 2. místo v disciplínách 50 metrů volný způsob, štafetový závod volný způsob a polohový štafetový závod.
Tomáš je příslušník speciální pořádkové jednotky a letos byl nejmladším členem výpravy. Získal dvě stříbrné medaile ze štafetového plavání a dvě bronzové medaile z plavání na 50 metrů volný způsob a 100 metrů volný způsob.
Dalším účastníkem závodů byl Karel, který slouží na obvodním oddělení Ostrava-Poruba 1 a je dlouholetým plavcem. Při závodech ukázal své kvality a odnesl si dvě stříbrné medaile ze štafetových závodů a jednu bronzovou medaili z disciplíny 100 metrů volný způsob.
Posledním účastníkem výpravy byl Daniel, který je služebně zařazen na školícím policejním středisku. Plavcem je již od mládí a plavecké závody bere jako možnost ukázat zkušenosti a porovnat síly s ostatními „policejními“ plavci. Daniel si odnesl neuvěřitelných sedm medailí. Tři zlaté z plavání na 50 metrů motýlek, znak a prsa, dále tři stříbrné medaile ze štafetového plavání a z plavání na 50 metrů volný způsob a bronzovou medaili ze záchranného plavání v plavkách.
Tyto závody byly kvalifikační pro následné Světové policejní hry, které se budou konat v říjnu letošního roku v exotické Dominikánské republice.
Za dosavadní úspěchy patří všem čtyřem kolegům velká gratulace a budeme věřit, že i v následujících letech budou příkladně reprezentovat naše krajské ředitelství a dosahovat skvělých výsledků.
prap. Bc. Nikol Bočková
inspektor