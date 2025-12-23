Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Úspěch kriminalistů na drogové scéně na Slavonicku
Další dealer dopaden
Kriminalisté se případem zabývali v rámci své dlouhodobé operativní činnosti, během níž shromažďovali poznatky o drogové trestné činnosti na Slavonicku. Na základě vyhodnocení získaných informací, jejich prověřování a následně provedených úkonů se jim podařilo celou trestnou činnost objasnit.
Obviněn byl teprve jednadvacetiletý muž, který však nebyl v drogové trestné činnosti žádným nováčkem. V minulosti byl za obdobnou trestnou činnost potrestán podmíněným trestem.
Nyní čelí obvinění z přechovávání pervitinu, pěstování marihuany a jejich další distribuce. Marihuanu si sám pěstoval, sušil, užíval, ale také prodal nebo bezplatně poskytl v nejméně sedmnácti případech. Pervitin distribuoval nejméně pěti osobám.
Muži bylo sděleno obvinění z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vyšetřován je na svobodě. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Věra Mžiková
23. prosince 2025