Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Úspěch českobuděovických kriminalistů, specialistů na kyberpodvody
Dopadli falešného bankéře, z poškozeného vylákal přes 2 miliony korun.
Českobudějovičtí kriminalisté, specialisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality, zaznamenali v těchto dnech mimořádný úspěch, když se jim podařilo objasnit případ, ve kterém figuroval jako pachatel falešný bankéř. Jedná se o typické podvodné jednání, kterých policisté a kriminalisté řeší velké množství, dopadnout pachatele však není úplně snadné. Tento úspěch je tak vskutku mimořádný i tím, že se kriminalistům podařilo poškozenému "zachránit" více než 500 000 korun.
Kriminalisté v této konkrétní kauze odhalili celkem tři muže (nar. 1986, 2004 a 2006). Jsou podezřelí z trestných činů podvodu, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Jejich podvodné jednání mělo klasický průběh. Poškozeného muže kontaktoval údajný pracovník banky s informací, že si na jeho občanský průkaz cizí osoba zřídila přístup do jeho internetového bankovnictví. Následně měl být kontaktován pracovníkem bezpečnostního oddělení, aby spolu problém vyřešili. Ten poškozenému sdělil, že může přijít o své peníze, a proto mu doporučil založit si zabezpečený bankovní účet, na který své peníze převede. Poškozený vyplnil veškeré své osobní údaje na webové stránce, o které si myslel, že je pravá, vypadala přesně jako úvodní stránka internetového bankovnictví. Následovalo několik převodů peněz, kdy podvodník přesvědčil poškozeného, že je lepší poslat své peníze ještě přes tzv. bankovní partnery. Poškozený tak přeposlal v několika platbách na různé účty více než 2 200 000 korun.
Kriminalisté v rámci prověřování finančních toků zjistili, že podezřelí k této nelegální činnosti využili ještě dalších pět osob, konkrétně jejich bankovní účty, na který poškozený poslal své peníze. Použili je tak jako nástroj ke spáchání trestného činu. Majitelé těchto účtů uvedli, že reagovali na inzerát, který nabízel práci spočívající v tom, že obdrží finanční prostředky na bankovní účty, které následně oni předají dál. Za tuto činnost měli obdržet provizi. I tyto osoby s největší pravděpodobností budou čelit trestnímu stíhání.
Kriminalisté na případu budou i nadále pracovat. Jedná se o rozsáhlou trestnou činnost, není tak vyloučeno, že jsou do případu zapleteni i další lidé. Těmto třem mužům hrozí za spáchání výše zmíněných trestných činů trest odnětí svobody až na osm let.
Kriminalisté zároveň varují, abyste nevěřili cizím lidem, kteří se chtějí dostat k vašim penězům a tlačí na vás s historkou o tom, že jsou vaše finance v ohrožení. Buďte opatrní! Projekt KYBER RÁDCE jihočeské policie upozorňuje i na další typy kyberpodvodů. Na stránkách jihočeské policie se dočtete více.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
11. května 2026