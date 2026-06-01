Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Usnul na nastartovaném motocyklu uprostřed křižovatky
Policisté u mladého řidiče naměřili více než dvě promile alkoholu.
V neděli 21. června 2026 krátce po osmé hodině ranní přijali policisté oznámení o motocyklistovi, který měl spát na nastartovaném motocyklu uprostřed křižovatky u obce Levín.
Oznamovatel přivolal policii poté, co si všiml muže sedícího na motocyklu značky Ducati. Ještě před příjezdem hlídky však řidič z místa odešel směrem do obce Levín. Policisté jej krátce nato vypátrali a ztotožnili. Muž následně uvedl, že od motocyklu odešel proto, že mu došel benzín.
Dvaadvacetiletý cizinec se podrobil dechové zkoušce na alkohol. První měření ukázalo hodnotu 2,03 promile alkoholu, opakovaná zkouška o několik minut později 2,00 promile.
Na místo byla z preventivních důvodů přivolána také zdravotnická záchranná služba. Její posádka muže vyšetřila a nezjistila žádné zdravotní komplikace, které by bránily dalším procesním úkonům.
Řidičský průkaz policisté na místě nezadrželi, protože muž uvedl, že jej v minulosti ztratil a neměl jej u sebe. Dále se doznal, že předchozí den s kamarády popíjel alkohol a ráno usedl za řídítka motocyklu v domnění, že je již střízlivý. Uvedl také, že měl namířeno z Pardubic do Prahy.
Policisté dvaadvacetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.
por. Jandová
23.6.2026