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Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Usnul na nastartovaném motocyklu uprostřed křižovatky

Policisté u mladého řidiče naměřili více než dvě promile alkoholu. 

V neděli 21. června 2026 krátce po osmé hodině ranní přijali policisté oznámení o motocyklistovi, který měl spát na nastartovaném motocyklu uprostřed křižovatky u obce Levín.

Oznamovatel přivolal policii poté, co si všiml muže sedícího na motocyklu značky Ducati. Ještě před příjezdem hlídky však řidič z místa odešel směrem do obce Levín. Policisté jej krátce nato vypátrali a ztotožnili. Muž následně uvedl, že od motocyklu odešel proto, že mu došel benzín.

Dvaadvacetiletý cizinec se podrobil dechové zkoušce na alkohol. První měření ukázalo hodnotu 2,03 promile alkoholu, opakovaná zkouška o několik minut později 2,00 promile.

Na místo byla z preventivních důvodů přivolána také zdravotnická záchranná služba. Její posádka muže vyšetřila a nezjistila žádné zdravotní komplikace, které by bránily dalším procesním úkonům.

Řidičský průkaz policisté na místě nezadrželi, protože muž uvedl, že jej v minulosti ztratil a neměl jej u sebe. Dále se doznal, že předchozí den s kamarády popíjel alkohol a ráno usedl za řídítka motocyklu v domnění, že je již střízlivý. Uvedl také, že měl namířeno z Pardubic do Prahy.

Policisté dvaadvacetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

por. Jandová
23.6.2026

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