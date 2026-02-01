Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Č. j. KRPA-222994-12/TČ-2025-0014SV
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha IV Služba kriminální policie a vyšetřování Stálá výjezdoví skupina Sdružení 1, 14000 Praha 4
Praha 14. července 2025
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Stálá výjezdová skupina, Sdružení 1, 14000 Praha 4
r o z h o d l
dne 14.07.2025 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu
ve věci NP PODVOD
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťují věci, a to
- peněžní prostředky ve výši 50.000,- Kč na bankovním účtu č. 2543214004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901
- peněžní prostředky ve výši 100.000,- Kč na bankovním účtu č. 2628066004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901
- peněžní prostředky ve výši 100.000,- Kč na bankovním účtu č. 5358037003 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901
- peněžní prostředky ve výši 150.000,- Kč na bankovním účtu č. 2706968004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901
- peněžní prostředky ve výši 150.000,- Kč na bankovním účtu č. 2690345004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901
- peněžní prostředky ve výši 76.000,- Kč na bankovním účtu č. 2575662004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901
- peněžní prostředky ve výši 176.000,- Kč na bankovním účtu č. 2932383004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věci jsou výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.
Odůvodnění
Dne 14.07.2025 byly policejním orgánem SVS SKPV Praha IV zahájeny v souladu s ust. § 158 odst. 3 tr. řádu úkony v trestním řízení ve věci prověřování podezření ze spáchání zločinu podvod podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) trestního zákoníku, kdy neznámý pachatel v době od 16.4.2025 do 12:00 hod dne 14.7.2025 z přesně nezjištěno místa přes WhatsApp nejprve z tel. +420604301883 vystupující jako Kateřina Resková, poté z tel. č. +420731333261 a emailu mariamaresova10@gmail.com vystupující jako Maria Marešová, dále +421904598955, +421905664313 a mailu milan.blazevic.mails@gmail.com vystupující jako Milan Blaževič kontaktovali poškozenou R.S.(1962) poté, co se rozhodla investovat do zlata, kryptoměny a zemního plynu, dle pokynů se zaregistrovala na Zeon global https://zeon-lim.pro/, kde kontrolovala své investice, průběžně zasílala různé částky ve prospěch různých účtů, následně když si chtěla převést peníze na svůj účet, tak musela platit různé poplatky, aby jí byly peníze vyplaceny, kdy celkem odeslala na investice a za poplatky částku ve výši nejméně 1.980.000 Kč.
Policejní orgán došel k závěru, že prověřováním věci byly v dostatečné míře splněny všechny zákonné požadavky pro zajištění peněžních prostředků na bankovních účtech. Zajištění uvedených finančních prostředků na uvedených bankovních účtech nesnese odkladu a je důvodná obava z jejich dalšího zastírání přeposláním na další bankovní účty nebo vybráním v hotovosti a je zcela zřejmé, že tyto finanční prostředky jsou výnosem z trestné činnosti.
Z tohoto důvodu policejní orgán rozhodl bez předchozího souhlasu státního zástupce.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
za policejní orgán
por. Mgr. Ladislava DALEŠICKÁ komisař TEL.: 974854828
Vyvěšeno dne: 9.02.2026
Sejmuto dne: 17.02.2026