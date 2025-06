Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Usnesení o odložení věci podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu

Č. j. KRPH-58977-231/TČ-2023-050281

Hradec Králové 28.května 2025

Počet stran: 5

U S N E S E N Í

Podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu policejní orgán územní odbor, oddělení hospodářské kriminality, Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové

o d k l á d á

trestní věc podezření ze spáchání přečinu podvodu podle § 209/1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit

neznámý pachatel,

tím, že

ad 1) dne 21.5.2023 v 15:19 hod. prostřednictvím mailové schránky alexandra.1974@seznam.cz oslovil poškozenou Martina HOFFINGEROVÁ, nar. XX.XX.XXXX, a dále prostřednictvím aplikace WhatsApp z tel. čísla 605478180 pod příslibem sjednání půjčky ve výši 67.000,- Kč z ní vylákal na domnělých poplatcích částku v celkové výši 58.500,- Kč, které převedla poškozená ze svého účtu č. XXXXXXXXXXX a to dne 22.5.2023 částku ve výši 3.000,- Kč a částku ve výši 5.000,- Kč a na účet č. 323947899/0300, dne 23.5.2023 částku ve výši 8.500,- Kč na účet č. 323947899/0300, dne 24.5.2023 částku ve výši 15.000,- Kč na účet č. 323947899/0300, dne 24.5.2023 částku ve výši 12.800,- Kč na účet č. 324113888/0300, která však byla bankou vrácena z důvodu neexistujícího účtu, dále dne 24.5.2023 částku ve výši 4.000,- Kč na účet č. 284752430/0300, dne 6.6.2023 částku ve výši 10.000,-Kč na účet č. 296639718/0300 a dne 7.6.2023 částku ve výši 13.000,-Kč na účet č. 296639718/0300,

ad 2) dne 11.6.2023 prostřednictvím Facebooku pod profilem s názvem Půjčka a investice oslovil, poškozeného Václav MELICH, nar. XX.XX.XXXX, který na nabídku zareagoval přes aplikaci Messenger, a pod příslibem sjednání půjčky ve výši 50.000,-Kč, od něho vylákal platbu za poskytnutí půjčky v částce výši 2.300,-Kč, kterou poškozený uhradil bezhotovostním převodem, zadáním příkazu k úhradě dne 15.6.2023 ze svého účtu č.XXXXXXXXXXXXXX na bankovní účet č. 100168943/0100,

neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání.

Odůvodnění

Ad1) Dne 30.5.2023 byly na základě oznámení poškozené Martina HOFFINGEROVÁ, nar. XX.XX.XXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXX podle § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku.

Poškozená Martina HOFFINGEROVÁ, nar. XX.XX.XXXX k věci uvedla, že v předmětném období na různých internetových stránkách hledala co nejvýhodnější půjčku. Dne 21.5.2023 obdržela do své emailové schránky XXXXXXXXXXXXXX zprávu z emailové schránky alexandra.1974@seznam.cz, kde jí byla nabídnuta možnost získání půjčky ve výši 67.000,-Kč za dodržení dalších podmínek. Následně byla kontaktována zprávami přes aplikaci WhatsApp z telefonního čísla 605478180, 605252790, kde došlo k přislíbení poskytnutí půjčky v požadované výši po zaplacení poplatků spojených s jejím vyřízením. Jmenovaná tedy na základě dalších pokynů postupně provedla ze svého bankovního účtu XXXXXXXXXXXXXXX celkem osm bezhotovostních plateb, kdy na bankovní účet č. 323947899/0300, majitel Soňa MARKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX odeslala celkem částku ve výši 31.500,-Kč, dne 24.5.2023 částku ve výši 12.800,- Kč na účet č. 324113888/0300, majitelka Soňa Marková, která však byla bankou vrácena z důvodu neexistujícího účtu, dále dne 24.5.2023 částku ve výši 4.000,- Kč na účet č. 284752430/0300, majitel Bohumil ZÁLABSKÝ, nar. XX.XX.XXXX a dne na účet č.296639718/0300, majitel Silvie DUŠKOVÁ, nar.XX.XX.XXXX, odeslala dvě platby v celkové výši 23.000,-Kč.

K věci podala vysvětlení Soňa MARKOVÁ, která uvedla, že v minulosti používala pouze jeden bankovní účet a to číslo XXXXXXXXXXXXXXX, ke kterému jí byl v minulosti zcizen přístup, a proto bance sdělila, aby účet zrušila. O dalších bankovních účtech, konkrétně o účtu 324113888/0300, který je na ni veden, jí není nic známo, a to ani o příchozích a odchozích transakcích z tohoto účtu. Osoby, které na bankovní účty zasílaly peněžní prostředky nezná, neví proč k těmto platbám docházelo. Osobně tyto transakce na předmětných bankovních účtech neprováděla. Osoby poškozených Martina Hoffingerová a Václav Melich, od kterých byly na její bankovní účty č. 323947899/0300, 324113888/0300 a 100168943/0100, připsány finanční prostředky, nezná. Jmenovaná dále uvedla, že v dubnu 2023 obdržela emailem zprávu od notáře společnosti PWC, kdy se měla stát příjemcem daru ve výši 125000 EUR. Vyplnila přiložený formulář a dále byla kontaktována telefonicky přes aplikaci WhatsApp z různých telefonních čísel, kde byla informována o problémech s přístupovými hesly k jejímu bankovnímu účtu, která již poskytla. Byla žádána o sdělení dalších informací k platebním kartám, bylo po ní požadováno potvrzování transakcí a založení dalších účtů, což jak uvedla, odmítla. Následně byla kontaktována bankou s tím, že na jejím bankovním účtu jsou prováděny podezřelé transakce, o kterých vůbec nevěděla. Až následnou kontrolou bankovního výpisu k účtu č. XXXXXXXXXXXXX zjistila neobvyklé transakce, o nichž jí nebylo nic známo. O přístup k účtu nakonec přišla, když do té doby účet využívala jako běžný, kam jí byla zasílána výplata. Bankovní účet si zakládala sama, nikoli z pokynu další osoby.

K věci se vyjádřil Bohumil ZÁLABSKÝ, který uvedl, že si v minulosti založil bankovní účet č. XXXXXXXXXXXXXX. K němu měl vystavenou i platební kartu, kdy uvedl, že po ukončení platnosti první karty již další kartu neobdržel. Na dotaz k příchozím a odchozím transakcím na jeho účtu v období května 2023 uvedl, že byl kontaktován ze strany banky, kdy mu údajně bylo sděleno, že k jeho bankovnímu účtu byly vydány snad další dvě platební karty, o nichž do té doby nevěděl. Bance na to uvedl, že s těmito podezřelými platbami nemá nic společného, že je neprováděl a na základě toho nechal bankovní účet včetně karet zablokovat. Není si vědom, že by třetí straně předával jakékoli údaje týkající se přístupu k bankovnímu účtu. Osoby Soňa Marková, Martina Hoffingerová, ani další osoby, které na jeho bankovní účet zaslaly finančních prostředky, nezná. Bankovní účet zakládal v červnu 2018. Žádná majetková ani jiná újma mu způsobena nebyla.

Dále k věci podala vysvětlení Silvie DUŠKOVÁ, na jejíž bankovní účet č. XXXXXXXXXXXX byly připsány finanční prostředky od poškozené Martiny Hoffingerové kdy uvedla, že se také stala obětí podvodu, a to v souvislosti s nebankovní půjčkou, o kterou žádala někdy v květnu 2023 na internetu. V té době ji byla přislíbena půjčka od blíže neupřesněné investiční společnosti. Na základě získané půjčky ji na její bankovní účet č. XXXXXXXXXXXXX následně byly připisovány finanční částky od osob, které vůbec neznala, s tím, že dle dalších instrukcí pak měla potvrzovat odchozí transakce z jejího bankovního účtu, z čehož měla získat dohromady částku přibližně 9.000,-Kč, což měla být údajná forma poskytnutí úvěru. Později zjistila, že přeposílané peněžní prostředky z jejího bankovního účtu končí v zahraničí a docházelo k jejich připisování na bankovní účet spol. Binance. Banka na základě podezřelých finančních toků její účet XXXXXXXXXXXXX zablokovala. Bankovní účet si zakládala sama, na účet jí do té doby byl vyplácen invalidní důchod. Žádná majetková újma jí způsobena nebyla.

Ad2) Do spisového materiálu bylo dále z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Obvodní oddělení Český Brod, postoupeno oznámení poškozeného Václava MELICHA, nar. XX.XX.XXXX, vedené původně pod ČJ:KRPS-160307/ČJ-2023-010410.

Poškozený Václav MELICH ve své výpovědi uvedl, že mu dne 11.6.2023 přes portál Půjčka a investice, kterou před tím oslovil prostřednictvím aplikace messenger, byla nabídnuta možnost získání půjčky ve výši 50.000,-Kč, o kterou projevil zájem. K vyřízení půjčky pak dotyčný předal své osobní údaje a zaslal kopii svého občanského průkazu opět přes aplikaci messenger. Dne 12.6.2023 dle dalších pokynů měl uhradit poplatek za vyřízení půjčky ve výši 2.300,-Kč, který odeslal ze své bankovního účtu č. XXXXXXXXXX dne 15.6.2023 na bankovní účet č. 100168943/0100, majitel Soňa MARKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, což doložil dokladem z banky. Dále uvedl, že poskytovatel půjčky ho vyrozuměl pouze o tom, že od něho žádné peníze nepřijal. Žádnou půjčku nakonec neobdržel a tímto způsobem žádal o půjčku prvně. Vzhledem ke způsobu komunikace nebylo již zpětně možné dohledat informace vedoucí k osobě, která vystupovala pod přezdívkou půjčka a investice.

Ke spisovému materiálu bylo připojeno oznámení Finančního analytického úřadu ČJ.FAU-121252/2023/042 ze dne 21.6.2023, z něhož vyplývá, že Soňa Marková, nar. XX.XX.XXXX, je majitelkou několika bankovních účtů, na které byly připisovány platby od dalších osob, mezi nimiž byla osoba poškozené Martiny Hoffingerové a Václava Melicha. Tyto peněžní prostředky byly následně odčerpávány zejména ve prospěch kryptoměnové burzy www.binance.cz.

Policejní orgán na základě výše podaného oznámení Finančního analytického úřadu a v návaznosti na uplatnění ustanovení ve smyslu § 20 zákona č. 253/2008 Sb. vydal Usnesení o zajištění finančních prostředků podle § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovních účtech č. 323947899/0300, se podařilo zajistit finanční prostředky ve výši 14.432,47,-Kč, č. 100168943/0100, výše zajištěné částky 6.046,-Kč a bankovní účet č. 284752430/0300, výše zajištěné částky 8.500,-Kč. Vzhledem k tomu, že na bankovních účtech dle dostupných bankovních výpisů došlo ke kreditaci finančních prostředků od dalších osob, byly výše uvedené zajištěné finanční prostředky následně podle § 81a trestního řádu uloženy do úschovy Okresního soudu v Hradci Králové, o čemž byli poškození Alena PLŠKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Blanka RAČÁKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Věra POSPÍCHALOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Štěpánka Andrea BRZYSKÁ, nar. XX.XX.XXXX, Martina HOFFINGEROVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Martina PRCHALOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Drahomíra ČANKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Monika RYCHTÁŘOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Radek NOVOTNÝ, nar. XX.XX.XXXX, Jiřina KVÍDOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Martina MYNÁŘOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Pavel LAUŠMAN, nar. XX.XX.XXXX, Dagmar TEJKALOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Slávka JENČÍKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Rudolf KOCUR, nar. XX.XX.XXXX, Václav MELICH, nar. XX.XX.XXXX, Marie TOMALOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Jan KOCANDA, nar. XX.XX.XXXX, Bohumila MIKULÁŠKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Miluše FRYDRYCHOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Petra MATYSKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX, Michael KUBNÝ, nar. XX.XX.XXXX a Andrea PRÁŠILOVÁ, nar. XX.XX.XXXX písemně vydanými usneseními vyrozuměni.

Z dalšího oznámení Finančního analytického úřadu ČJ.FAU-122705/2023/042 ze dne 23.6.2023 na osobu Lukáš Hovorka, nar. XX.XX.XXXX, vyplývá, že se jedná o majitele bankovních účtů č. XXXXXXXXXXXX a č. XXXXXXXX. K bankovním účtům bylo zjištěno, že na uvedených účtech jsou patrné příchozí a odchozí platby od třetích osob, mimo jiné i od Soni Markové a Silvie Duškové (osoby uvedené v oznámení FAÚ ČJ:FAU-121252/2023/042). Provedeným šetřením bylo zjištěno, že k účtům bylo v období června 2023 přistupováno z IP adres registrovaných v Beninu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem přistoupil Finanční analytický úřad k postupu podle § 20 odst. 3, písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., na jehož základě policejní orgán vydal Usnesení o zajištění finančních prostředků podle § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 324575628/0300, výše zajištěné částky 10.886,81,-Kč, na bankovním účtu č. 108923309/2250, výše zajištěné částky 17.463,60,-Kč. Vzhledem k tomu, že na účtu č. 108923309/2250 došlo ke kreditaci finančních prostředků od dalších osob, byly zajištěné finanční prostředky ve výši 17.463,60 Kč na základě vydaného Usnesení podle § 81a trestního řádu uloženy do úschovy Okresního soudu v Hradci Králové -Kč, o čemž byli Vladislava JANEČKOVÁ, nar. XX.XX.XXXX a Karel MATYJASIK, nar. XX.XX.XXXX písemně vydaným usnesením vyrozuměni. V případě druhého bankovního účtu č. 324575628/0300 byly zajištěné finanční prostředky ve výši 10.886,81,-Kč na základě Usnesení podle § 81a trestního řádu vydány osobě Karel Matyjasik, nar. XX.XX.XXXX.

K věci byl vyslechnut Lukáš HOVORKA, který uvedl, že předmětné bankovní účty č. XXXXXXXXXXXX a č. XXXXXXXXXXX založil v květnu 2023 v souvislosti s jeho žádostí o půjčku ve výši 500.000,-Kč, když komunikoval prostřednictvím emailu s údajným poskytovatelem úvěru, vystupujícím pod emailovým kontaktem lerayphillipe@gmail.com. Následně poskytovateli úvěru doložil kopii svého občanského průkazu a přihlašovací údaje k bankovním účtům, neboť to byla podmínka pro získání úvěru. Osobně měl založen bankovní účet u Raiffeisenbank, a.s., na který mu je připisována mzda. O odchozích a příchozích transakcích na těchto bankovních účtech po jejich bezprostředním založení měl povědomí, když se ještě mohl do internetového bankovnictví přihlásit. Během zhruba dvou dní mu byl přístup k účtům zamezen. O příchozích a odchozích úhradách na jeho bankovních účtech mu však není nic známo. Osoby, od nichž byly peníze na účty připisovány, vůbec nezná. Sám s peněžními prostředky na bankovních účtech nijak nenakládal. Odchozí platby nezadával ani nepotvrzoval.

Provedeným šetřením k zájmovým telefonním kontaktům bylo zjištěno, že se jedná o předplacené služby společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. a že jde o zcela anonymní služby. Společnost Meta Platforms Ireland Ltd - WhatsApp k telefonnímu číslu 605478180 uvedla, že je registrováno na jméno Anna Alexandra, kdy je však předpoklad, že tel. číslo, které kontaktovalo poškozenou bylo spoofované (tzn. že se volající, tedy pachatel, maskuje za pravé telefonní číslo za účelem skrytí své pravé identity, případně předstírá identitu jiného uživatele, kde podvodné hovory jsou realizovány prostřednictvím internetové služby u různých zahraničních mobilních operátorů). IP adresa 197.234.221.233, ze které se telefonní číslo 605478180 připojilo a k druhému telefonnímu číslu 605252790 pak byla poskytnuta informace pouze k IP adrese připojení 197.234.221.45. Přičemž z dalšího šetření ke zjištěným IP adresám vyplývá, že se jedná o zahraničního poskytovatele ze státu Benin - Afrika. Analýzou informací k emailové schránce alexandra.1974@seznam.cz bylo z veřejně dostupných zdrojů zjištěno, že do ní bylo přistupováno výhradně z IP adres zahraničních providerů, zejména pak poskytovatele Spacetel ze země Benin ze západní Afriky. bližší údaje, které by poskytly bližší informace, které by vedly ke ztotožnění osoby pachatele, nebyly zjištěny.

Konstatuji, že z technického hlediska není v možnostech PČR dohledat další materiální podklady pro šetření tohoto skutku. Jako jediná možnost se tedy jeví spolupráce s Interpolem či Europolem. Dále přichází v úvahu využití institutu mezinárodní právní pomoci. V této v souvislosti upozorňuji, že u zahraničních společností se doba archivace a způsob jejich případného vydávání odlišuje stát od státu, což je dáno národní úpravou telekomunikačního zákona té které země. V některých případech je možné k provedení archivace dat využít služby Interpolu, každopádně pro jejich následné vyžádání je třeba uplatit institut mezinárodní právní pomoci. Některé státy, včetně států EU, však těmto žádostem o právní pomoc vyhovují pouze v případě vyšší škody, nebo u závažného úmyslného trestného činu a to zejména vzhledem k množství skutků a náročnosti jejich šetření.

Prověřováním dané věci nebylo zjištěno, že by se výše jmenovaní dopustili úmyslné legalizace dle § 216 trestního zákoníku. Pro nedbalostní formu legalizace dle § 217 tr. zákoníku nebyla splněna podmínka větší hodnoty a současně nedošlo k naplnění subjektivní stránky, respektive podmínek pro nedbalostní zavinění, kdy bylo prokázáno, že se osoby Soňa Marková, Bohumil Zálabský, Silvie Dušková a Lukáš Hovorka sami stali obětí podvodu, kdy žádali o půjčku a věřili, že jim bude půjčka poskytnuta tak, jak jim telefonující poradci slíbili.

Policejní orgán vyhodnocením informací z oznámení, jeho doplnění, doložených listin a výslechů osob nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájit trestní stíhání konkrétní osoby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

za policejní orgán

nprap. Dušan Kaválek

vrchní inspektor

Vyvěšeno: 30.06.2025

Sejmuto: 30.07.2025

