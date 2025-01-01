Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Usnesení o odložení věci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„… o zaslání rozhodnutí ve věci vyšetřování směny pozemku s SPU, kde jsem tohoto šetření byla také účastna, bylo šetřeno na Kriminální polici v Teplicích.“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadatelku vyzvala k úhradě 404 Kč za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace; žadatelka částku uhradila. Povinný subjekt následně poskytl požadované usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 1 trestního řádu ze dne 19. 2. 2024, č. j. KRPU-xxx/TČ-2023-040981, a to v anonymizované podobě.
Podle § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt poskytuje informaci formou kopie dokumentu, z něhož vyloučil pouze osobní údaje nebo informace, které jsou bankovním nebo obchodním tajemstvím a které získal při postupech podle správního, daňového nebo kontrolního řádu, nemusí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Za osobní údaj je na základě čl. 4 odst. 1 nařízení EU 2016/679 třeba považovat veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Pojem „osobní údaj“ tedy označuje informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, například informace o jeho pracovních vztazích nebo ekonomickém či společenském chování. Zahrnuje tudíž informace o jednotlivcích bez ohledu na postavení nebo roli, v jaké daná osoba vystupuje.
por. Bc. Pavla Mašínová, 14. 10. 2025