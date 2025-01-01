Úsekové měření rychlosti na dálnici D 4
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel „ve věci legality a účelovosti automatizovaného měření rychlosti na dálnici D4“. poptával následující informace:
„1. Kopie úředního dokumentu (stanoviska, nařízení, rozkazu či jiného správního aktu), kterým Policie ČR, v souladu s § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, určila předmětné úseky dálnice D4 (konkrétně v okolí km 43,3, směr Písek, a km 56,2, směr Praha) jako místa vhodná k měření rychlosti za účelem zvýšení bezpečnosti provozu.
2. Kopie veškerých podkladových materiálů, které sloužily jako podklad pro vydání dokumentu uvedeného v bodě 1, zejména veškerých existujících analýz nehodovosti, dopravně-inženýrských posudků, studií rizikovosti či jiných odborných dokumentů, které prokazují, že se v daných úsecích jedná o riziková místa ospravedlňující instalaci represivního měřicího zařízení.
3. Úplné a neredigované kopie veškerých smluvních dokumentů (např. smlouva o spolupráci, memorandum, dohoda o předávání dat, nájemní smlouva na technologii apod.) uzavřených mezi Policií ČR a/nebo Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně jedné a konsorciem Via Salis s.r.o. (či jeho jednotlivými členy a subdodavateli) na straně druhé, které upravují právní, technický, finanční a organizační rámec provozu systému měření rychlosti na dálnici D4 a předávání výstupů z něj.“
Policie České republiky posktla žadateli následující informace.
Ad 1. Čtyři požadované dokumenty.
Ad 2. Prioritním účelem úsekového měření rychlosti na nových úsecích pozemních komunikací je ovlivnění chování řidičů ve smyslu celkového vnímání dopravního prostoru tak, aby volili rychlost jízdy přiměřenou jak požadované dopravní funkci, tak poloze úseku pozemní komunikace. Úsekové měření rychlosti má vést cestou přirozené psychologické motivace řidiče k takové volbě jízdní rychlosti, která je z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v daném úseku pozemní komunikace žádoucí. Policie České republiky není zákonem nijak omezena při určování úseku vhodného k měření rychlosti, zákon po ní nepožaduje žádné další podklady odůvodňující vhodnost určení takového úseku. Policie České republiky je povinna chránit zájem na zajištění bezpečnosti silničního provozu, využívá přitom mimo jiné automatizované prostředky měření rychlosti jízdy a při určování úseků vhodných k využití těchto prostředků vychází nejen ze statistik dokumentujících počet a závažnost dopravních nehod (ve vztahu k novým úsekům pozemních komunikací takové statistiky nemohou existovat), ale také z posouzení povahy konkrétního úseku pozemní komunikace z hlediska možnosti zvýšení rizika krizových dopravních situací v důsledku překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy.
Ad 3. Dohodu o společném postupu při provozování systémů umožňujících měření úsekové rychlosti na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky uzavřenou dne 24. března 2017 mezi Policií České republiky a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, včetně dodatku č. 1 k této dohodě, a plnou moc Ředitelství silnic a dálnic s. p. udělenou dne 12. října 2024 společnosti VIA SALIS, s.r.o.
V poskytnutých dokumentech byly v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. znečitelněny osobní údaje, konkrétně vlastnoruční podpisy a elektronické adresy dotčených osob, pokud tyto údaje nebyly zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.
PhDr. Jiří Vokuš, 4. prosince 2025