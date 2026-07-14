Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Usedli za volant i přes zákaz nebo pod vlivem
Policisté od začátku června odhalili již 22 případů.
Policisté napříč okresem Litoměřice se od 1. června letošního roku během výkonu služby setkali již s 22 řidiči, kteří usedli za volant, přestože k tomu neměli oprávnění nebo byli pod vlivem návykových látek.
V některých případech se jednalo o osoby, kterým byl soudem nebo jiným příslušným orgánem uložen zákaz řízení a které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Další řidiči jsou podezřelí ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy usedli za volant pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Za každým z těchto odhalení stojí práce policistů, kteří každý den i noc dohlížejí na bezpečnost silničního provozu. Právě jejich důslednost, zkušenosti a pravidelné kontroly přispívají k tomu, že se na našich silnicích pohybuje méně nezodpovědných řidičů, kteří svým jednáním ohrožují ostatní účastníky provozu.
Je důležité si uvědomit, že zákaz řízení není pouhý kus papíru a alkohol za volant neovlivňuje pouze toho, kdo usedne za volant. Jediné nezodpovědné rozhodnutí může během několika vteřin změnit život nejen řidiči, ale i jeho spolujezdcům, rodině nebo zcela nevinným lidem, kteří se ve špatnou chvíli ocitnou na stejném místě.
Policisté se při kontrolách opakovaně setkávají s výmluvami typu „jel jsem jen kousek“, „potřeboval jsem něco zařídit“ nebo „cítil jsem se v pořádku“. Realita je však jiná. Alkohol zpomaluje reakce, zhoršuje úsudek a výrazně zvyšuje riziko dopravní nehody. Stejně tak osoby se zákazem řízení vědí, že jim bylo oprávnění odebráno z konkrétního důvodu, přesto se některé z nich rozhodnou pravidla vědomě porušit.
Policisté proto apelují na všechny řidiče, aby respektovali uložené zákazy řízení a nikdy nesedali za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Cesta, která má trvat jen několik minut, může skončit tragédií s následky na celý život.
14. 07. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje