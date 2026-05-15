Usedl za volant s více jak třemi promile
Brněnští dopravní policisté kontrolovali v úterý krátce po třinácté hodině vozidlo značky Toyota, které řídil devětačtyřicetiletý muž. Silniční kontrola probíhala standardně, chování řidiče však policistům začalo být podezřelé. Muž přešlapoval, působil nervózně a snažil se komunikaci co nejvíce omezit.
Po kontrole dokladů a technického stavu vozidla následovala dechová zkouška, která potvrdila důvod jeho nervozity. Přístroj naměřil hodnotu přes tři promile alkoholu v dechu. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz. Nyní se bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky.
Od začátku roku řešili jihomoravští policisté téměř 600 řidičů, kteří sedli za volant pod vlivem alkoholu.
nprap. Petra Hrůzová, 15.5.2026