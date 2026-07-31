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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Usedl za volant přes zákaz

Za nerespektován úředního rozhodnutí ho nyní čeká soud. 

Dopravní policisté sdělili podezření 28letému muži z Domažlicka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý usedl včera před osmnáctou hodinou za volant osobního vozidla VW Golf, ačkoliv věděl, že má rozhodnutím městského úřadu vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Za maření výkonu úředního rozhodnutí ho proto nyní čeká soudní řízení, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Bc. Martina Joklová

31. července 2026

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