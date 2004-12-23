Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Úřední záznam, oznámení o možnosti převzít písemnost - Tadeusz WRÓBEL

Č. j. KRPZ-67873-34/TČ-2025-150512 

Zlín 20. listopadu 2025
Počet stran: 1

Ú ř e d n í    z á z n a m
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení § 16, § 17 a § 18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 zák. č. 40/2009 Sb. (trestního zákoníku) osobě:

Tadeusz WRÓBEL, nar. 23.12.2004, st. přísl. POL

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí písemnosti:

usnesení dle § 159a odst. 1 trestního řádu vydaného dne 25.06.2025 policejním orgánem Policie České republiky, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Zlín pod č.j. KRPZ-67873-8/TČ-2025-150512-PAK, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie Zlín, na adrese Tř. T. Bati č.p. 44, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. do 15. dne od vyvěšení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Zpracoval:
nprap. Bc. Kateřina Pavič
tel.: 974666667
e-mail: katerina.pavic@pcr.cz

npor. Mgr. Jan Karkoška
vedoucí oddělení


podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: 21.11.2025
Sejmuto dne: 06.12.2025

