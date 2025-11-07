Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Úřední záznam, oznámení o možnosti převzít písemnost - Oleksandr KIRIN
Č. j. KRPZ-97741-34/TČ-2025-150512-MAR
Zlín 7. listopadu 2025
Počet stran: 1
Ú ř e d n í z á z n a m
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1, tr. zákoníku,
osobě:
Oleksandr KIRIN, nar. 15.12.1977 v MENCHYKURY , trv. bytem Marie Pujmanové 754/7, 798 11 Prostějov-Vrahovice , Česko
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení dle §79a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 13.09.2025 pod č.j . KRPZ-97741-8/TČ-2025-1 50512, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu uvedeného u svého povolení dlouhodobého pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, Tř. T. Bati č.p. 44, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
nprap. Ing. Petra Marková
vrchní inspektor
974 666 665
Vyvěšeno dne: 07.11.2025
Sejmuto dne: 23.11.2025