Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Úřední záznam. oznámení o možnosti převzít písemnost - Julie SVATÁ
Č. j. KRPZ-96988-78/TČ-2025-1 50512-PAV
Zlín 14. listopadu 2025
Počet stran: 1
Ú ř e d n í z á z n a m
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení § 16, § 17 a § 18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb. - trestního zákoníku osobě:
Julie SVATÁ, nar. 02.03.2005
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí písemnosti:
1.) Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu vydaného dne 11.9.2025 policejním orgánem Policie České republiky, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Zlín pod č.j. KRPZ-96988-9/TČ-2025- 150512-PAV , adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení,
2.) Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu vydaného dne 10.11.2025 policejním orgánem Policie české republiky, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Zlín pod č.j. KRPZ-96988-72/TČ- 2025-150512-PAV , adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie Zlín, na adrese Tř. T. Bati č.p. 44, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. do 15. dne od vyvěšení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Zpracoval: nprap. Tomáš Pavelka
npor. Mgr. Jan Karkoška
vedoucí oddělení
tel: 974666650
email:zl.oop.zlin.evidence@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 14.11,2025
Sejmuto dne: 28.11.2025