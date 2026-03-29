Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Úřední záznam hlídky z místa
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„… o poskytnutí kopie úředního záznamu o policejním zásahu, který se uskutečnil
Dne:29.3.2026. V čase 11-12 hod.
Místo: XXX
Stručný popis situace: Dne 29.3. jsem se sourozenci navštívil matku, která byla rozrušená a ve špatném psychickém stavu , když se dozvěděla, že na domě který darovala mému synovi, nemá v katastru zapsané věcné břemeno, Situaci jsme chtěli řešit v klidu , ale syn na nás přivolal PoliciČR, která nás v zápětí z domu vykázala."
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje následující:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje neeviduje žádný elektronický spisový materiál k výše uvedenému jednání, který by obsahoval výše požadovaný dokument. Ke shora uvedenému jednání bylo dne 29. 3. 2026 přijato oznámení na linku 158, kdy policejní hlídka věc vyřídila na místě bez dalšího opatření.
por. Bc. Pavla Mašínová, 5. .5 2026