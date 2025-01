VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít usnesení - Dumitru MUNTEAN

Č. j. CPR-35504/TČ-2023-930520, Dumitru MUNTEAN, nar. 15.03.1990, st. přísl. Rumusko

Usnesení o zrušení zajištění věci dle § 79 odst. 1 až 3 trestního řádu vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-35504/TČ-2023-930520 ze dne 08. ledna 2025, si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství cizinecké policie, územní oddělení inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně, Aviatická 1050/16, Praha 6, a to každý pracovní den, v době od 07.00 do 15.00 hodin, do 15 dnů ode dne uložení.





Vyvěšeno dne: 09. 01. 2025

Sejmuto dne: 23.01.2025

