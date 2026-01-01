Veřejná vyhláška o vyhlášení popisu věci
Č. j. NCOZ-5554-2/ČJ-2026-417704
Ostrava 13. července 2026
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Dne 15. 10. 2020 byly policejním orgánem NCOZ SKPV, expozitura Ostrava v rámci provádění prohlídky jiných prostor a pozemků provedené ve věci zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku a pro další trestné činy, pod č.j.: NCOZ-4841-460/TČ-2019-417704 odňaty níže uvedené věci a jejich majitel není znám.
Vzhledem k uvedenému policejní orgán per analogiím v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), vyhlašuje popis věci:
1. notebook zn. hp, výr. č. CND92705H4, včetně napájecího kabelu,
2. notebook zn. acer, výr. č. NXGNPEC02983501FD77600,
3. mobilní telefon zn. Samsung, IMEI 356425/05/605241/7,
4. notebook zn. Dell Inspiron 3520, výr. č. JKMWBV1, včetně napájecího kabelu,
5. externí HDD WD Elements, výr. č. WX81AB7EFNEK,
6. notebook zn. Lenovo V130, výr. č. R90QV8GM, včetně napájecího kabelu.
Poškozený nebo právoplatný majitel se tímto vyzývá, aby se ve lhůtě do šesti měsíců od tohoto vyhlášení o věci přihlásil pod shora uvedeným č.j. na NCOZ SKPV, expozitura Ostrava, tel.: 974 720 529.
Za policejní orgán: plk. Mgr. Ing. Břetislav Onderek, rada
vyvěšeno dne: 15. 7. 2026
sejmuto dne: 16. 1. 2027