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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Úrazy dětí o prázdninách

Během letních prázdnin každoročně dochází k dětským úrazům. 

Každý rok utrpí značné množství dětí během prázdnin, kdy se pohybují v jiném prostředí, než jsou zvyklé, nějaký úraz, navíc tráví víc času venku a někdy prostě podceňují riziko. Následky však mohou být i doživotní.

Děti mohou utrpět úraz při dopravní nehodě, proto je důležité, aby měly při jízdě na kole, koloběžce, skateboardu či na inline bruslích vždy správně nasazenou helmu, která nesmí sklouzávat z hlavy, dobré jsou i chrániče kolen, loktů a zápěstí. Poutání ve vozidle je klíčové pro bezpečnost. Každý spolucestující se musí před jízdou připoutat bezpečnostním pásem. Jeho nepoužití může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému zranění.

Dětem také hrozí popáleniny, nejen od slunce, ale i od táboráků či grilů. A rozhodně jim nepatří sirky či zapalovače do rukou. K létu patří vodní radovánky, ale představují jedno z největších rizik, utonutí může proběhnout velmi rychle. Proto je důležité používat plavecké pomůcky, nepřeceňovat své síly a neskákat do neznámé vody. Mezi nejčastější příčiny letních úrazů pak také patří skákání na trampolínách.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
30. červen 2026

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