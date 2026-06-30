Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Úrazy dětí o prázdninách
Během letních prázdnin každoročně dochází k dětským úrazům.
Každý rok utrpí značné množství dětí během prázdnin, kdy se pohybují v jiném prostředí, než jsou zvyklé, nějaký úraz, navíc tráví víc času venku a někdy prostě podceňují riziko. Následky však mohou být i doživotní.
Děti mohou utrpět úraz při dopravní nehodě, proto je důležité, aby měly při jízdě na kole, koloběžce, skateboardu či na inline bruslích vždy správně nasazenou helmu, která nesmí sklouzávat z hlavy, dobré jsou i chrániče kolen, loktů a zápěstí. Poutání ve vozidle je klíčové pro bezpečnost. Každý spolucestující se musí před jízdou připoutat bezpečnostním pásem. Jeho nepoužití může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému zranění.
Dětem také hrozí popáleniny, nejen od slunce, ale i od táboráků či grilů. A rozhodně jim nepatří sirky či zapalovače do rukou. K létu patří vodní radovánky, ale představují jedno z největších rizik, utonutí může proběhnout velmi rychle. Proto je důležité používat plavecké pomůcky, nepřeceňovat své síly a neskákat do neznámé vody. Mezi nejčastější příčiny letních úrazů pak také patří skákání na trampolínách.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
30. červen 2026