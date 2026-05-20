Urážel a vyhrožoval správkyni domu
Neudržel nervy, poté, co byl vystěhován.
Z trestného činu nebezpečné pronásledování sdělili policisté podezření 44letému muži z Teplic. Tomu byla ukončena nájemní smlouva v bytě ze strany správkyně bytového domu. Toto rozhodnutí se mu však nelíbilo a začal správkyni opětovně obtěžovat. Textovými i hlasovými zprávami v brzkých ranních hodinách i pozdě v noci jí sprostě urážel a vyhrožoval jí, že jí navštíví, a že se má vystěhovat mimo republiku. Poškozená žena se cítila právem ohrožená a měla obavu o život svůj a svých blízkých. V případě odsouzení muži hrozí pobyt ve vězení až na 1 rok.
20. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí