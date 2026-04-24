Uprchlý vězen zadržen
Kvůli čtyřem hodinám na svobodě může za mřížemi strávit až o pět let déle.
Přesně čtyři hodiny na svobodě strávil vězeň, který ve středu dopoledne utekl z nestřeženého pracoviště v průmyslové zóně u Klášterce nad Ohří. Třicetiletý muž byl uvězněn v prosinci loňského roku, přičemž byl odsouzen k 13měsíčnímu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost. Dotyčný měl v areálu společnosti vykonávat práci v rámci výkonu trestu odnětí svobody. Na pracoviště přitom toho dne dorazil poprvé, předtím zaměstnaný nebyl. Spolu s ostatními vězni byl proškolen, nafasoval pomůcky a pak řekl, že si dojde na toaletu. Místo toho zamířil ven a utíkal rovnou k oplocení. Plot přelezl a utíkal dál, snažil se prý najít nějaké nádraží. Mezitím přijali policisté na lince 158 informaci o útěku vězně z pracoviště a spustili pátrací akci. Uprchlíka se podařilo vypátrat po čtyřech hodinách od útěku, a to o několik kilometrů dál v obci Zelená, kde si ho všimla jedna z policejních hlídek, která ho zadržela.
Vyšetřovatel poté muže obvinil ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu podle zákona hrozí u soudu až pětiletý trest odnětí svobody. Přitom podle původního rozsudku mohl být propuštěn z výkonu trestu již v lednu příštího roku.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
24. dubna 2026