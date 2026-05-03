Uprchlý vězeň zadržen v Olomouci
Policisté jej zadrželi pod hrozbou namířené střelné zbraně.
Od pátku 1. května 2026 pátrali policisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje po uprchlém 21letém vězni z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Na základě jejich intenzivní operativně pátrací činnosti a důsledné spolupráci nejen s kolegy ze Středočeského kraje se jim dotyčného podařilo zadržet dnes po 17. hodině v Olomouci. Samotné zadržení proběhlo za použití donucovacího prostředku, a to pod hrozbou namířené střelné zbraně. Muž byl následně eskortován na policejní služebnu, kde jsou s ním prováděny standardní procesní úkony.
3. května 2026