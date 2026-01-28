Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Uprchlý vězeň vypátrán
Úspěšná pátrací akce chomutovských pátračů.
Chomutovští kriminalisté na úseku pátrání po osobách mají za sebou další úspěšnou akci. Díky jejich profesionálnímu přístupu, důsledné operativní práci a dobré koordinaci s dalšími složkami policie se podařilo vypátrat uprchlého vězně, který si odpykává trest odnětí svobody ve věznici Ostrov nad Ohří – Vykmanov.
K útěku došlo dne 23. ledna 2026 přibližně v 19:00 hodin, kdy odsouzený muž uprchl z nestřeženého pracoviště v Klášterci nad Ohří a odešel na dosud nezjištěné místo. Hledaný byl ve výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost. Ihned po oznámení útěku bylo zahájeno intenzivní pátrání.
Kriminalisté během prověřování získali poznatky, že by se uprchlý vězeň mohl pohybovat v Karlovarském kraji, zejména v oblasti Chodova u Sokolova a Sokolova, kde měl osobní vazby. Na základě těchto informací policie mobilizovala síly v uvedené lokalitě, pátrání koordinovala a cíleně ho směrovala tak, aby došlo k co nejrychlejšímu vypátrání hledaného muže.
K samotnému vypátrání nakonec došlo dne 27. ledna 2026 v odpoledních hodinách ve spolupráci s Městskou policií Chodov, která postupovala na základě instrukcí chomutovských kriminalistů. Strážníci muže vypátrali přímo na ulici a následně jej předali policistům Obvodního oddělení Chodov. Ti s mužem provedli potřebné úkony a poté byl eskortován zpět do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Ostrov nad Ohří – Vykmanov. Následně bylo po muži odvoláno celostátní pátrání.
Tato úspěšná akce je dalším příkladem kvalitní práce policistů napříč jednotlivými útvary a potvrzuje, že efektivní spolupráce, rychlá reakce a profesionální přístup jsou klíčové při ochraně bezpečnosti veřejnosti.
28. 01. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje