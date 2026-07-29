Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Uprchlý vězeň neunikl pozornosti motorizované hlídky
Jeho výlet tak skončil v České Lípě.
V sobotu 25. července kolem půl šesté ráno projížděli policisté českolipského obvodního oddělení po silnici I/9 z České Lípy na Nový Bor, když před Pihelem spatřili chodce, který se pohyboval po krajnici. Podezřelým se pro ně stal ve chvíli, když si začal oběma rukama zakrývat obličej, což neuniklo jejich pozornosti. Zkontrolovali ho proto a zjistili, že se jedná o uprchlého vězně, který v pátek 24. července kolem 11. hodiny dopoledne svévolně opustil nestřežené pracoviště v Karlových Varech.
Do České Lípy odtud přicestoval vlakem. Na jízdenku mu přispěl neznámý dobrodinec, kterého o peníze požádal na ulici, aniž by mu o sobě řekl pravdu. Namířeno měl za svou rodinou do Varnsdorfu. Jeho cesta ovšem vzhledem k okolnostem skončila v České Lípě, odkud ho po nezbytných administrativních úkonech hlídka eskortovala do nejbližší věznice. Nyní ho čeká nové soudní řízení, ve kterém se bude zodpovídat z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, které mu může pobyt za mřížemi prodloužit o dalších 5 let.
29. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková