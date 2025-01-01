Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Úprava úředních hodin na kontaktních místech Odboru cizinecké policie

V období Adventu 2025 dojde ke změnám úředních hodin na oddělení pobytových agend Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 

Dovolujeme si upozornit na změny úředních hodin Odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje po dobu Adventu 2025. 

Běžná pracovní doba PO a ST 08:00 - 17:00 hodin bude změněna takto:

Pondělí 22.12. 2025, 08:00 - 13:00 hod. 
Středa 24.12. 2025 - ZAVŘENO
Pondělí 29.12. 2025, 08:00 - 12:00 hod. 
Středa 31.12. 2025, 08:00 - 12:00 hod.

Mimo stanovený čas pouze znja základě telefonického hovoru nebo pro pozvané osoby. 

Děkujeme za pochopení. 

