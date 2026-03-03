Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Upozorňujeme na možné dopravní komplikace
Policejní opatření na Světový pohár ve snowboardingu ve Špindlerově Mlýně.
Tuto sobotu 7. března 2026 se ve Špindlerově Mlýně uskuteční Světový pohár v alpském snowboardingu (VISA FIS SNOWBOARD ALPINE WORLD CUP). V paralelním slalomu se představí absolutní světová špička mužů i žen, a horské středisko tak čeká mimořádně atraktivní sportovní podívaná.
Tak významná akce vyžaduje důkladnou přípravu a koordinaci, na níž se kromě pořadatelů podílí také Policie České republiky. Trutnovští policisté přijali bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit veřejný pořádek, bezpečnost návštěvníků i ochranu majetku. Současně se zaměří na plynulost dopravy, která bude v den závodu výrazně vytížená. Do služby bude nasazen dostatečný počet policistů, kteří budou v úzké součinnosti s pořadateli dohlížet na hladký průběh akce jak přímo ve Špindlerově Mlýně, tak na příjezdových trasách od Vrchlabí.
Stejně jako v lednu budou na příjezdových komunikacích nasazeny drony Letecké služby Policie ČR, které umožní v reálném čase monitorovat hustotu dopravy a včas reagovat na případné komplikace. Dopravní policisté se zaměří především na organizaci příjezdu a odjezdu návštěvníků, řízení provozu a usměrňování dopravy v nejzatíženějších úsecích.
Dopravní omezení se dotknou také Vrchlabí, protože parkovací kapacity ve Špindlerově Mlýně se budou plnit již od ranních hodin. Návštěvníkům se proto doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem a sledovat aktuální pokyny policistů i pořadatelů.
Ve Vrchlabí - Herlíkovicích budou policisté řídit dopravu podle aktuální situace a v případě zaplnění parkovišť ve Špindlerově Mlýně začnou vozidla odklánět na provizorním odstavné parkoviště na obchvatu Vrchlabí v části Vejsplachy.
Provizorní parkoviště bude zřízeno na silnici II/295 od křižovatky s ulicí Pražská po okružní křižovatku se silnicí I/14, zatímco na silnici I/14 směrem na Valteřice zůstane provoz zachován v obou směrech, avšak s omezenou rychlostí.
Z odstavných parkovišť ve Vrchlabí bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava do Špindlerova Mlýna. V případě plného obsazení parkovacích míst bude vjezd do města povolen pouze řidičům s platným dokladem prokazující důvod cesty do Špindlerova Mlýna (rezervace ubytování, trvalé bydliště či jiný prokazatelný vztahu k místním kapacitám).
Intenzivní silniční kontroly budeme provádět od ranních hodin na příjezdových trasách od Vrchlabí až do centra Špindlerova Mlýna.
Policie ČR vyzývá všechny návštěvníky, aby respektovali pokyny pořadatelů i policistů, byli trpěliví, plánovali svůj příjezd s dostatečnou časovou rezervou a zvážili využití hromadné dopravy.
Zároveň žádáme o dodržování dopravního značení.
Děkujeme.
por. Pižlová Šárka, DiS:
3.3.2026, 12:00