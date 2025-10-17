Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Upozorňujeme na dopravní omezení mezi Českým Krumlovem a Větřní
Nedodržování podmínek objízdné trasy bude důsledně postihováno.
Českokrumlovští policisté upozorňují řidiče na úplnou uzavírku silnice číslo II/160 v úseku mezi Českým Krumlovem a Větřním. Uzavírka trvá od pondělí 14. října a skončit by měla v úterý 4. listopadu 2025. Důvodem dopravního omezení je plánovaná rekonstrukce komunikace. Po dobu uzavírky nebude možné tímto úsekem projíždět a doprava bude vedena po stanovených objízdných trasách.
Hlavní objízdná trasa pro většinu vozidel vede z Českého Krumlova po silnici číslo I/39 přes obce Kájov, Hořice na Šumavě a Černou v Pošumaví. Dále bude trasa pokračovat po silnici číslo II/163 přes obce Frymburk a Světlík do Větřní. Stejná trasa platí i v opačném směru.
Pro vozidla s okamžitou hmotností do 3,5 tuny je určena kratší objízdná trasa z Českého Krumlova přes obce Kájov, Kladné a Němče do Větřní. Stejná trasa platí také pro dopravní obsluhu a veřejnou linkovou autobusovou dopravu.
Nákladní vozidla s okamžitou hmotností nad 3,5 tuny musí využít hlavní trasu přes obce Hořice na Šumavě, Černou v Pošumaví a Frymburk.
Pro těžká nákladní vozidla s hmotností nad 20 tun je stanovena trasa z Českého Krumlova přes obce Dolní Dvořiště, Kaplici, Frymburk a dále do Větřní.
Po dobu rekonstrukce bude provoz na objízdných trasách zvýšený, proto dopravní policisté žádají řidiče o ohleduplnost, trpělivost a důsledné dodržování dopravního značení. V úsecích s vyšší intenzitou provozu budou policisté dohlížet na plynulost a bezpečnost dopravy. Současně apelujeme na řidiče, aby nevyužívali místní či účelové komunikace, které nejsou určeny pro tranzitní dopravu, a aby si cesty plánovali s časovou rezervou.
Zejména na objízdné trase z Českého Krumlova přes Kájov, Kladné a Němče do Větřní důrazně upozorňujeme s ohledem na místní parametry komunikace na dodržování dopravního značení především ve vztahu k omezení nákladní dopravy, mimo jiné z důvodu zajištění bezpečnosti provozu linkových autobusů a rizika zablokování dopravy. Policisté se budou dodržování podmínek na objízdné trase i nadále intenzivně věnovat a budou důsledně postihovat případná porušení.
Děkujeme všem účastníkům silničního provozu za pochopení, spolupráci a dodržování dopravního značení.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
17. října 2025