Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Upozornil na sebe půjčeným vozidlem
Propadlá „technická“ odhalila řidiče se šestým zákazem.
Kostelečtí policisté v minulých dnech sdělili 48letému muži ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ten totiž 8. listopadu v dopoledních hodinách usedl za volant půjčeného vozidla zn. Alfa Romeo, i přestože věděl, že řídit nesmí, neboť mu byl vysloven zákaz řízení, který mu měl vypršet v červenci 2027. A právě půjčené vozidlo na sebe strhlo pozornost policejní hlídky. Mělo totiž více než 14 měsíců propadlou technickou kontrolu. Z tohoto důvodu se policisté rozhodli vozidlo v Častolovicích ve Štefánikově ulici zastavit.
Lustrací řidiče zjistili, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění a navíc má vyslovený v pořadí již šestý zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny platný až do července 2027. Hlídce nejdříve tvrdil, že o zákazu řízení nevěděl, nicméně policisté zjistili, že o tomto trestu byl hned několikrát v souvislosti s jinými jeho případy obeznámen. Dechová zkouška ani test na jiné návykové látky neprokázaly řidičovo ovlivnění a tak ho policisté převezli přímo na služebnu k podání vysvětlení.
Svého činu litoval a uvedl, že potřeboval v Častolovicích nakoupit cigarety a mléko. Dále policistům přiznal, že o platném trestu zákazu řízení motorových vozidel ví od kolegů, kteří mu v září 2025 sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky poté, co při silniční kontrole nadýchal přes jednu promile alkoholu. O měsíc později zavítal opět na policejní služebnu, kde mu policisté sdělili podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
V případě pravomocného odsouzení hrozí podezřelému 48letému muži trest odnětí svobody až na 2 léta.
27. listopadu 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová