Upozornil na sebe překročením povolené rychlosti

Řidič pod vlivem alkoholu na sebe upozornil tím, že nedodržel povolenou rychlost v obci. 

Dnes policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 50letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 10. listopadu letošního roku.  Tehdy byl krátce před polednem kontrolován strážníky městské policie v Jablonci nad Nisou v ulici Pražská při řízení vozidla Škoda Roomster. Strážnici ho zastavili, jelikož mu v obci naměřili rychlost 66 km/h. Provedenou dechovou zkouškou ovšem také v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,33 promile a celý případ předali policistům, kteří následně ve věci zahájili úkony trestního řízení. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.


4. 12. 2025
nprap. Dagmar  Sochorová
