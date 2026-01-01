Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Upozornění pro veřejnost
Záhlinická kulturní akce si koncem tohoto týdne vyžádá drobná dopravní omezení.
Z důvodu plánované kulturní akce, která proběhne ve dnech od 22. 5. 2026 do 24 5. 2026 v obci Záhlinice, dojde v těchto dnech k přechodné úpravě na komunikaci I/55. Vzhledem k pohybu velkého množství chodců v blízkosti frekventované komunikace bude snížena maximální povolená rychlost v obci na 30 km/h.
Děkujeme za pochopení.
21. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.