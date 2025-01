Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Upozornění pro řidiče, Ovčárna, Hvězda, Karlova Studánka

Bruntálsko: Dopravní komplikace v oblasti Ovčárny, sedla Hvězda a okolí

Aktuálně míří do horských středisek a na turisticky oblíbená místa množství návštěvníků. Dovolíme si upozornit na situaci na Bruntálsku, konkrétně v místech Ovčárna, sedlo Hvězda a okolí, včetně Karlovy Studánky. Cílem návštěvníků je zejména Praděd. Do těchto lokalit míří (a v dalších dnech jistě bude) opravdu vysoké množství vozidel v jednu dobu ze všech směrů, od Vrbna p. Pradědem, Jeseníku i Malé Morávky. Parkovací kapacity jsou však omezené! Někteří řidiči parkují v místech, kde je to zakázáno.

Policisté se v lokalitě pohybují a usměrňují dopravu, poskytují také řidičům informace o situaci. Řidiče žádáme, aby dbali jejich pokynů a rovněž dopravního značení. Je zapotřebí parkovat pouze na oficiálních místech k tomu určených tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a rovněž umožněn průjezd složkám integrovaného záchranného systému. Je možno využít hromadnou dopravu autobusy. Při stání v koloně vozidel dbejte zvýšené opatrnosti, ohleduplnou jízdou se snažte minimalizovat krizové situace v dopravě. Obezřetnost platí i pro pěší, kteří se případně pohybují po silnici nebo na zaplněných parkovištích, kde je vysoká frekvence přijíždějících a odjíždějících automobilů.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 31. prosince 2024

vytisknout e-mailem