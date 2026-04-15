Upozornění občanům - cvičení Trojmezí 2026
Plánované cvičení v příhraničním prostoru Trojmezí u Hrádku nad Nisou dne 22. dubna 2026.
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že v lokalitě Trojmezí u Hrádku nad Nisou, bude probíhat dne 22. dubna 2026, od 10:00 do 12:00 hodin cvičení policejních složek. Cvičení bude zaměřeno na prověření činností hlídek a operačních pracovišť při přeshraničním pronásledování a na prověření součinnosti všech zúčastněných složek v reálných podmínkách příhraničního prostoru s mezinárodním přesahem.
V této souvislosti dojde k částečnému omezení provozu nebo úplnému krátkodobému uzavření provozu na pozemních komunikacích.
Krátkodobě zastaven bude provoz ve směru na Hrádek nad Nisou, na komunikaci I/35 u výjezdu z vedlejší komunikace MÚK Václavice, silnice č. 2713, z důvodu zajištění výjezdu vozidel PČR, a to v čase od 10:00 hodin a následně v čase od 12:00 hodin. Vždy jen v jenom směru a na dobu nezbytně nutnou.
Dále bude krátkodobě zastaven také provoz z ulice Liberecká (centrum Hrádek nad Nisou) na nájezdu k silnici I/35, ve směru ke státní hranici.
Upozorňujeme také na krátkodobé zastavení provozu kruhového objezdu silnice I/35 ze směru do firmy Drylock (silnice I/35L) a ze směru od ulice Oldřichovská (centrum Hrádek nad Nisou).
Dále upozorňujeme, že prostor, ve kterém cvičení bude probíhat, zahrnuje zejména okolí města Hrádek nad Nisou, rychlostní komunikaci I/35 v úseku Václavice – Hrádek nad Nisou, přihraniční komunikace Hrádku nad Nisou a navazující přesuny policejních složek směrem do Sieniawky, Bogatynie a do města Zittau.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
15. dubna 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje