Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Upozornění občanům - cvičení Trojmezí 2026

Plánované cvičení v příhraničním prostoru Trojmezí u Hrádku nad Nisou dne 22. dubna 2026. 

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že v lokalitě Trojmezí u Hrádku nad Nisou, bude probíhat dne 22. dubna 2026, od 10:00 do 12:00 hodin cvičení policejních složek. Cvičení bude zaměřeno na prověření činností hlídek a operačních pracovišť při přeshraničním pronásledování a na prověření součinnosti všech zúčastněných složek v reálných podmínkách příhraničního prostoru s mezinárodním přesahem.

V této souvislosti dojde k částečnému omezení provozu nebo úplnému krátkodobému uzavření provozu na pozemních komunikacích.

Krátkodobě zastaven bude provoz ve směru na Hrádek nad Nisou, na komunikaci I/35 u výjezdu z vedlejší komunikace MÚK Václavice, silnice č. 2713, z důvodu zajištění výjezdu vozidel PČR, a to v čase od 10:00 hodin a následně v čase od 12:00 hodin. Vždy jen v jenom směru a na dobu nezbytně nutnou.

Dále bude krátkodobě zastaven také provoz z ulice Liberecká (centrum Hrádek nad Nisou) na nájezdu k silnici I/35, ve směru ke státní hranici.

Upozorňujeme také na krátkodobé zastavení provozu kruhového objezdu silnice I/35 ze směru do firmy Drylock (silnice I/35L) a ze směru od ulice Oldřichovská (centrum Hrádek nad Nisou).

Dále upozorňujeme, že prostor, ve kterém cvičení bude probíhat, zahrnuje zejména okolí města Hrádek nad Nisou, rychlostní komunikaci I/35 v úseku Václavice – Hrádek nad Nisou, přihraniční komunikace Hrádku nad Nisou a navazující přesuny policejních složek směrem do Sieniawky, Bogatynie a do města Zittau.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

15. dubna 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna

Plán dopravního omezení I-35

Detailní náhled

Krátkodobá uzavírka kruhového objezdu I-35

Detailní náhled

Krátkodobá uzavírka provozu ul. Liberecká

Detailní náhled

Plán dopravního omezení I-35 detail

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 