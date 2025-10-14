Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Upozornění na možné komplikace v dopravě
Výlov rybníka Rožmberk
Od pátku 17. října do neděle 19. října 2025 proběhne výlov jihočeského rybníka Rožmberk. Policie upozorňuje, že v sobotu 18. října 2025 mezi 10:00 a 14:00 hodinou se očekává největší nápor návštěvníků a tím i výrazné dopravní komplikace v okolí rybníka, zejména na příjezdu od Třeboně a Lužnice. Řidičům, kteří se na výlov nechystají, důrazně doporučujeme zvolit jinou trasu a oblast rybníka Rožmberk v uvedené době objet.
Komunikace v okolí rybníka budou dočasně jednosměrné. Příjezd k rybníku je směřován jako každý rok po trase ve směru od Třeboně za železničním přejezdem řidiči odbočí vpravo na obec Lužnice, kdy místo vjezdu k výlovu rybníka bude označeno poutačem. Výjezd vede na hlavní tak a obec Přeseka.
Parkování pro návštěvníky je zajištěno na placeném parkovišti. Platí přísný zákaz parkování vozidel na přilehlých polích, lesních cestách či jinde z důvodu bezpečného průjezdu ostatních vozidel zvláště pro možný průjezd vozidel záchranných složek.
Policie apeluje na všechny majitele automobilů, aby svá vozidla při parkování řádně zabezpečili a minimalizovali tak riziko jejich vykradení. Stačí mít pouze na paměti základní pravidla:
-nenechávejte na sedadlech kabelky, kufříky, notebooky ani doklady nebo peněženky
-zavazadlový prostor není vhodný pro úschovu cenných věcí
-nenechávejte v kabině auta mobilní telefony, navigace ani jiné osobní věci
-při opuštění vozidla pečlivě zkontrolujte, jestli jsou všechna okna zavřená a vozidlo uzamčené
O výlov Rožmberka je tradičně obrovský zájem. Očekává se rekordní návštěvnost. Je třeba si uvědomit, že místo může být velmi přetížené. Zloději mají možnost zmizet v davu a pátrání po nich je pak komplikované. Proto doporučujeme:
-tašky či batohy, ve kterých máte peníze, nebo jiné cennosti nenoste na zádech
-nepouštějte své věci z dohledu
-dávejte pozor na sebe i své okolí
Občany, kteří plánují výlov rybníka navštívit, žádáme o respektování pokynů policistů, dopravního značení a pokynů pořadatelské služby.
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
14. října 2025