Upozornění na možné komplikace v dopravě

Výlov rybníka Rožmberk 

Od pátku 17. října do neděle 19. října 2025 proběhne výlov jihočeského rybníka Rožmberk. Policie upozorňuje, že v sobotu 18. října 2025 mezi 10:00 a 14:00 hodinou se očekává největší nápor návštěvníků a tím i výrazné dopravní komplikace v okolí rybníka, zejména na příjezdu od Třeboně a Lužnice. Řidičům, kteří se na výlov nechystají, důrazně doporučujeme zvolit jinou trasu a oblast rybníka Rožmberk v uvedené době objet.

Komunikace v okolí rybníka budou dočasně jednosměrné. Příjezd k rybníku je směřován jako každý rok po trase ve směru od Třeboně za železničním přejezdem řidiči odbočí vpravo na obec Lužnice, kdy místo vjezdu k výlovu rybníka bude označeno poutačem. Výjezd vede na hlavní tak a obec Přeseka.

Parkování pro návštěvníky je zajištěno na placeném parkovišti. Platí přísný zákaz parkování vozidel na přilehlých polích, lesních cestách či jinde z důvodu bezpečného průjezdu ostatních vozidel zvláště pro možný průjezd vozidel záchranných složek. 

Policie apeluje na všechny majitele automobilů, aby svá vozidla při parkování řádně zabezpečili a minimalizovali tak riziko jejich vykradení. Stačí mít pouze na paměti základní pravidla:

-nenechávejte na sedadlech kabelky, kufříky, notebooky ani doklady nebo peněženky

-zavazadlový prostor není vhodný pro úschovu cenných věcí

-nenechávejte v kabině auta mobilní telefony, navigace ani jiné osobní věci

-při opuštění vozidla pečlivě zkontrolujte, jestli jsou všechna okna zavřená a vozidlo uzamčené

O výlov Rožmberka je tradičně obrovský zájem. Očekává se rekordní návštěvnost. Je třeba si uvědomit, že místo může být velmi přetížené. Zloději mají možnost zmizet v davu a pátrání po nich je pak komplikované. Proto doporučujeme:

-tašky či batohy, ve kterých máte peníze, nebo jiné cennosti nenoste na zádech

-nepouštějte své věci z dohledu

-dávejte pozor na sebe i své okolí

Občany, kteří plánují výlov rybníka navštívit, žádáme o respektování pokynů policistů, dopravního značení a pokynů pořadatelské služby.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

14. října 2025

