Upozornění na možné dopravní komplikace

NÁCHODSKO – Opatření v Polsku 5. 5. 2025 od 9 hodin s vlivem na dopravu na Náchodsku.

Od pondělí 5. 5. 2025 od deváté hodiny ranní do odvolání dojde ke změně organizace dopravy na polském území (za hraničním přechodem Náchod – Kudowa Słone) ve směru do Polska. Provoz tam bude sveden do jednoho jízdního pruhu s omezenou rychlostí, což může výrazně zpomalit dopravu směrem ke státní hranici na české straně.

Důvodem opatření jsou nově zaváděné preventivní kontroly kvůli riziku zavlečení slintavky a kulhavky, které budou od pondělí 5. května 2025 probíhat od 9 hodiny na polském území.

Současně však v oblasti Náchod – Běloves probíhají plánované opravy silnice, což by mohlo situaci v dopravě ještě více zkomplikovat.

Policisté budou dopravní situaci na celém Náchodsku monitorovat a v případě potřeby ji usměrňovat tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a plynulost v dopravě.

Z tohoto důvodu žádáme řidiče o maximální trpělivost a ohleduplnost a upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu na možná zdržení, která mohou s ohledem k aktuální situaci vznikat.

V příloze naleznete mapy s vyznačenými úseky a termíny plánovaných oprav silnic.

por. Karolína Macháčková

2.5.2025

