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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Upozornění FAÚ a spolupráce s ČNB vyústila v obvinění zaměstnance

Kriminalisté pracují na zajištění finančních prostředků. 

Zhruba před dvěma měsíci obdrželi policisté informaci od Finančního analytického úřadu o podezřelých transakcích na bankovních účtech v současné době obviněného muže. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti a společně s Českou národní bankou se zaměřili na podezřelého, který pracoval dlouhá léta v bankovním sektoru.

Díky nadstandardní spolupráci s bankou se podařilo podezřelému prokázat, že obcházením interních pravidel zcizoval z banky finanční prostředky. Na základě takto nashromážděných důkazů mohla ve čtvrtek proběhnout akce, při které kriminalisté mimo jiné provedli jednu domovní prohlídku a tři prohlídky nebytových prostor.  V tuto chvíli obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje. Muž je trestně stíhán za krádež, škoda činí desítky milionů korun. Kriminalisté i nadále pracují na zajištění zcizených financí. Kauzu aktuálně dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně, vyšetřoval vydá podnět pro státního zástupce na zpracování návrhu na vzetí obviněného do vazby.

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31.07.2026, mjr. Pavel Šváb

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