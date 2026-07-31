Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Upozornění FAÚ a spolupráce s ČNB vyústila v obvinění zaměstnance
Kriminalisté pracují na zajištění finančních prostředků.
Zhruba před dvěma měsíci obdrželi policisté informaci od Finančního analytického úřadu o podezřelých transakcích na bankovních účtech v současné době obviněného muže. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti a společně s Českou národní bankou se zaměřili na podezřelého, který pracoval dlouhá léta v bankovním sektoru.
Díky nadstandardní spolupráci s bankou se podařilo podezřelému prokázat, že obcházením interních pravidel zcizoval z banky finanční prostředky. Na základě takto nashromážděných důkazů mohla ve čtvrtek proběhnout akce, při které kriminalisté mimo jiné provedli jednu domovní prohlídku a tři prohlídky nebytových prostor. V tuto chvíli obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje. Muž je trestně stíhán za krádež, škoda činí desítky milionů korun. Kriminalisté i nadále pracují na zajištění zcizených financí. Kauzu aktuálně dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně, vyšetřoval vydá podnět pro státního zástupce na zpracování návrhu na vzetí obviněného do vazby.
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31.07.2026, mjr. Pavel Šváb