Výzva k dopravní nehodě

VYŠKOVSKO: Řidič z místa ujel.

Vyškovští policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo z 6. června 2025 od 21:30 hodin do 07. června 2025 do 20:30 hod. Doposud nezjištěný řidič naboural na ul. Sídliště Osvobození u domu č. p. 670 (budova Moravan) ve Vyškově vozidlo Škoda Octavia červené barvy, aniž by s plnil svoji zákonnou povinnost, z místa dopravní nehody ujel.

Pokud máte jakékoliv informace o této nehodě, kontaktujte prosím dopravní policisty z Vyškova na telefonu +420 974 639 267.

nprap. Petran Hrůzová, 18. června 2025

