Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté hledají svědky dvou dopravních nehod
Obě se staly ve Slavkově u Brna.
Vyškovští policisté hledají svědky dvou dopravních nehod, které se staly ve Slavkově u Brna. K první došlo 17. července 2026 ve 20:30 hod ve Slavkově u Brna na ul. Tyršova u domu č. 445. Zde zatím neznámý řidič se svým vozidlem narazil do levého zadního rohu zaparkovaného osobního vozidla Škoda Octavia modré metalízové barvy
K druhé dopravní nehodě 18. července 2026 v době mezi 19:20 až 19:40 ve Slavkově u Brna u OD Penny. Řidič se plně nevěnoval řízení a narazil do zaparkovaného osobního vozidla Seat Leon bílé barvy. Žádáme svědky, kteří mají informacemi k výše uvedeným dopravním nehodám, aby se obrátili na kteroukoliv služebnu policie, nebo telefonicky na linku 158, nebo na telefonní číslo 735 781 738 Dopravního inspektorátu Vyškov.
nprap. Petra Hrůzová. 21. července 2026