Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Evropský den proti vloupání
Upozorňujeme občany na rizika vloupání do objektů i vozidel.
Jako každý rok, i letos se jihomoravští policisté zapojili do připomenutí Evropského dne proti vloupání. Od pondělí 15. června se tak veřejnost mohla setkat s policisty například před obchodními domy v Boskovicích, Znojmě, Brně i dalších městech. Nebo v tomto týdnu na tradiční preventivní akci pro veřejnost ve Vyškově. Hlavním cílem této kampaně je zvýšit povědomí občanů o možných rizicích spojených s vloupáním a především o možnosti, jak se efektivně bránit. Prevence je totiž jedním z nejdůležitějších nástrojů, protože správně zabezpečený objekt většinu zlodějů často odradí.
Základní preventivní rady na zabezpečení obydlí:
1. Dveře vždy zamykejte, i když odcházíte jen na krátkou dobu.
2. Zavřete všechna okna, nenechávejte otevřenou ani ventilaci a balkónové dveře.
3. Nenechávejte viditelně na zahradě nářadí (sekačky, motorové pily...), ale ani žebřík. Nenechávejte viditelně věci ve vozidlech na parkovištích.
4. Zabezpečení svého domova nepodceňujte, využívejte bezpečnostní dveře s odpovídající zámkovou vložkou a kováním, na ochranu oken můžete využít bezpečnostní folie. Ke zvýšení ochrany vašeho domova můžete používat i nejrůznější elektronické systémy.
5. Pokud odjíždíte na dovolenou, vzbuďte dojem obydlené domácnosti, domluvte se se sousedy na občasných kontrolách vašeho domu, nesdělujte informace o svém odjezdu a dovolené na sociálních sítích. Ke snížení rizika vloupání do objektu se totiž také vyplatí mít dobré sousedské vztahy. Všímavost a včasné upozornění na linku 158 může sehrát důležitou roli při ochraně majetku.
6. Nezapomínejte na odpovídající pojištění domácnosti.
V případě, že se stanete obětí této trestné činnosti, nevstupujte na místo činu do příjezdu policie. Váš pohyb nebo úklid by mohl narušit stopy, které pachatel na místě zanechal.
Více informací zde:https://policie.gov.cz/clanek/informace-a-rady.aspx
por. Alice Musilová, 24. června 2026