Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Za krádeže skončil ve vazbě
Kriminalisté ze Šumperka obvinili muže, který napáchal statisícové škody.
Začátkem února skončil ve vazební věznici v Olomouci 36letý muž, který páchal majetkovou trestnou činnost na Šumpersku a Zábřežsku.
Zadržen byl dva dny předtím, než skončil ve vazbě, protože byl podezřelý z vloupání a vniknutí do několika objektů ve výše uvedených lokalitách a poté byl převezen na služebnu v Šumperku, kde s ním kriminalisté provedli potřebné procesní úkony s tím, že bylo zahájeno jeho trestní stíhání. Byl obviněn ze čtyř trestných činů a to porušování domovní svobody, krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Od začátku ledna se dopustil minimálně osmi skutků, které byly zadokumentovány. Nicméně kriminalisté mají i poznatky k jeho pravděpodobně další trestné činnosti majetkového charakteru, kterou v současné době prověřují a shromažďují důkazní materiály, aby i tyto případy byly řádně objasněny. Obviněný po zadržení dobrovolně vydal policistům i další věci, které pochází také zřejmě z jeho trestné činnosti, která je v současné době v prověřování a jejichž majitelé nebyli doposud ustanoveni.
Začátkem ledna se v obci Nový Malín dostal do sklepních prostor jednoho z místních domů, odkud odcizil elektrokolo bez baterie a sekeru. V dalších dnech spáchal dva skutky v Šumperku. Po poškození okna vnikl do prodejny na ulici Starobranská a přitom shodil a tím poškodil několik polic se zbožím. Uvnitř prodejny poté odcizil nalezenou malou pokladnu s finanční hotovostí cca 100 000 Kč. Na ulici Zahradní odcizil z neuzamčené kolárny panelového domu kufr s přístrojem, který zde měli uložený pracovníci, kteří prováděli zateplení domu. Koncem ledna se obviněný dostal bez poškození do jednoho z bytů v panelovém domě v Šumperku. Odtud odnesl oděvy, tablet a klíče od dvou osobních vozidel, poté se přesunul ke sklepní kóji, která přináleží k bytu, ale dovnitř se mu nepodařilo dostat. Za pomoci odcizených klíčů našel vozidlo VW, nasedl do něho a odjel s ním. Později bylo toto vozidlo vypátráno v Ostravě. V obci Hrabišín vnikl do areálu místního objektu, kde vypáčil zámek na mřížích a tím si zpřístupnil skladovací prostory, kde odcizil dvě bečky na pivo, přenosné výčepní zařízení a další drobnosti. Při další krádeži v malé obci na Šumpersku byl přistižen majitelem rodinného domu, před kterým utekl výskokem z otevřeného okna. Do domu se dostal také násilným způsobem a k odnesení věcí si nachystal deku, do které si postupně nanosil různé věci, ale především elektroniku. Po vyrušení majitelem, ale jak je uvedeno výše, z místa utekl bez těchto věcí, nasedl do auta, kterým na místo přijel a rychle odjel. Poslední skutek se odehrál v katastru obce Kosov. Neoprávněně, po přestřihnutí visacího zámku u zemědělské budovy, vstoupil do objektu s úmyslem něco odnést. Nenašel ale zřejmě nic, co by stálo za to, a z místa odešel bez lupu.
Celková škoda, kterou při těchto vloupáních napáchal, byla vyčíslena na necelých 340 000 Kč a na poškození věcí ve výši přesahující částku něco málo přes 100 000 Kč.
Z naší strany byl na státní zastupitelství vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován a obviněný recidivista byl na základě rozhodnutí soudce eskortován do vazební věznice v Olomouci.
Obviněný muž byl šumperským soudem za stejnou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Za výše popsané jednání, které bude zřejmě ještě rozšířeno o další trestnou činnost, mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miluše Zajícová
13. února 2026