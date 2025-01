Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Přišel o statisíce

ŠUMPERK - Chtěl pomoci kamarádovi.

Muž ze Šumperska přišel o více než 1 700 000 korun poté, co chtěl pomoci kamarádovi, který ho před svátky požádal o přístup k jeho bankovnímu účtu pro připsání výnosu z kryptoměn. O získaných výnosech se dotyčný dozvěděl od neznámé osoby, která ho kontaktovala telefonicky. Svého známého o to požádal, jelikož nemá zřízený vlastní účet. Poškozený jeho žádosti vyhověl a následně dle instrukcí neznámé osoby, která pracovala jak jinak, než ve svůj vlastní prospěch, si do svého mobilu nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup a aplikaci pro přehled měn. Pak se přihlásil ke svému internetovému bankovnictví u své banky. Z účtu, kam měl neznámý pachatel díky staženým aplikacím a přihlášení přístup, převedl jeho veškeré úspory přes půl milionu na cizí účet. Následně si neznámý pachatel bez jeho souhlasu vzal na jeho jméno u banky i půjčku ve výši 800 000 Kč, kterou vzápětí také odčerpal. Tím to ale neskončilo a neznámý pachatel si jeho jménem zřídil u dalších bankovních společností další úvěry, které vyčerpal. U jedné ze společností podvodník nepochodil a půjčka ve výši 110 000 Kč mu nebyla schválena. I tak ale poškozený přišel o řádnou sumu peněz.

Případ prověřujeme pro čtyři trestné činy související s internetovou kriminalitou.

por. Mgr. Miluše Zajícová

3. ledna 2025

