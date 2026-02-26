Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté kontrolovali používání zádržných systémů a bezpečnostních pásů

Dopravní policisté se zaměřili na pásy a dětské autosedačky. 

Ve čtvrtek 26. února 2026 proběhla v Mohelnici na Šumpersku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí. Do akce se zapojili policisté z dopravního inspektorátu a krajský koordinátor BESIP.

V dopoledních hodinách policisté kontrolovali řidiče i spolujezdce, zda jsou během jízdy řádně připoutáni bezpečnostním pásem. Současně se zaměřili na správné používání dětských autosedaček, které musí odpovídat hmotnosti a výšce dítěte a musí být ve vozidle správně upevněny. Policisté rovněž rodičům připomínali, že i krátká jízda bez použití zádržného systému může mít v případě dopravní nehody vážné následky.

Cílem akce bylo především preventivně působit na řidiče a zvýšit jejich odpovědnost při přepravě dětí. Během kontrol bylo zjištěno několik přestupků spočívajících v nepoužití bezpečnostního pásu. Řidiči byli vyřešeni příkazem na místě. Většina kontrolovaných však předpisy dodržovala, což policisté hodnotí pozitivně.

Policisté budou v obdobných kontrolách pokračovat i v následujícím období, a to jak v rámci plánovaných dopravně bezpečnostních akcí, tak při běžném výkonu služby. Připomínáme, že používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů výrazně snižuje riziko vážných zranění při dopravních nehodách.

por. Mgr. Ladislav Jílek
26. února 2026

Odkazy do noveho okna

DBA Mohelnice

DBA Mohelnice 

Detailní náhled

DBA Mohelnice

DBA Mohelnice 

Detailní náhled

DBA Mohelnice

DBA Mohelnice 

Detailní náhled

DBA Mohelnice

DBA Mohelnice 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 