Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Policisté kontrolovali používání zádržných systémů a bezpečnostních pásů
Dopravní policisté se zaměřili na pásy a dětské autosedačky.
Ve čtvrtek 26. února 2026 proběhla v Mohelnici na Šumpersku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí. Do akce se zapojili policisté z dopravního inspektorátu a krajský koordinátor BESIP.
V dopoledních hodinách policisté kontrolovali řidiče i spolujezdce, zda jsou během jízdy řádně připoutáni bezpečnostním pásem. Současně se zaměřili na správné používání dětských autosedaček, které musí odpovídat hmotnosti a výšce dítěte a musí být ve vozidle správně upevněny. Policisté rovněž rodičům připomínali, že i krátká jízda bez použití zádržného systému může mít v případě dopravní nehody vážné následky.
Cílem akce bylo především preventivně působit na řidiče a zvýšit jejich odpovědnost při přepravě dětí. Během kontrol bylo zjištěno několik přestupků spočívajících v nepoužití bezpečnostního pásu. Řidiči byli vyřešeni příkazem na místě. Většina kontrolovaných však předpisy dodržovala, což policisté hodnotí pozitivně.
Policisté budou v obdobných kontrolách pokračovat i v následujícím období, a to jak v rámci plánovaných dopravně bezpečnostních akcí, tak při běžném výkonu služby. Připomínáme, že používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů výrazně snižuje riziko vážných zranění při dopravních nehodách.
por. Mgr. Ladislav Jílek
26. února 2026