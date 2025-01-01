Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Obohatili se na úkor firmy
Za krádeže světel bylo dvěma mužům sděleno obvinění.
Přibližně v polovině srpna zadrželi kriminalisté ze Šumperka dva muže ve středních letech, kteří byli podezřelí z krádeží v podniku, kde pracovali. Jednalo se o období minimálně od začátku roku 2023 do jejich omezení na svobodě, které proběhlo bez nutnosti použití donucovacích prostředků. Oba byli zadrženi na základě předchozího souhlasu státního zástupce a převezeni na služebnu, kde s nimi v následujících hodinách probíhaly procesní úkony, které vyústily v zahájení trestního stíhání a sdělení obvinění oběma z trestného činu krádež spáchaného ve spolupachatelství. Oba obvinění pracovali ve skladu u stejné společnosti, mající pobočku v Mohelnici, a jeden z nich byl přímým nadřízeným druhého muže. Po vzájemné domluvě jeden z pachatelů v postavení nadřízeného umožnil druhému, aby ze skladových prostor společnosti na nočních směnách odcizoval světelnou techniku a její součásti. Tyto výrobky byly určené zejména pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda. Odcizené věci, muž v pozici podřízeného, následně skladoval převážně na svém pozemku a dále prodával různými způsoby, například přes inzeráty, na vrakoviště, nebo přímo zájemcům za výrazně nižší ceny než ty z oficiální distribuce. Jeho nadřízený se potom postaral, aby dokladově „nic nechybělo“. Z prodeje měli finanční zisk oba dva. Postupně muži odcizili minimálně 330 ks světel a způsobili tak několika společnostem škodu za nejméně 1 987 000 Kč. Peníze, které prodejem odcizených věcí získali, použili a utratili pro vlastní potřebu. Na základě rozhodnutí soudce byly vydány příkazy k domovním prohlídkám a prohlídkám jiných prostor a pozemků, při kterých bylo zajištěno několik stovek kusů předních a zadních světel do vozidel a komponenty ke světlometům. Další kusy byly následně zajištěny u jednoho z odběratelů povedené dvojice.
Ve věci nadále probíhá za součinnosti poškozených vyšetřování.
Po provedení všech potřebných procesních úkonech byli oba propuštěni na svobodu, kde je vedeno jejich trestní stíhání.
Světlomety (1).JPG
1. září 2025