Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva dopravních policistů
Viděl někdo pád motocyklisty na kruhovém objezdu v Turnově?
V sobotu 11. července kolem 9.15 upadl na silnici motocyklista ze svého stroje tovární značky Honda 600 na silnici v době, kdy projížděl po kruhovém objezdu v Turnově v ulici Jana Palacha poblíž restaurace Magic. Motorkář přitom utrpěl blíže nespecifikované zranění, které si vyžádalo odvoz do nemocnice. Dopravní policisté nyní zjišťují, jak k jeho pádu došlo. V tuto chvíli nemůžeme vyloučit verzi motocyklisty, který vypověděl, že ho srazila bílá octavie, která mu nedala přednost. Její řidič zase kontakt s motorkou popírá. Jejich dechová zkouška ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyli.
Nyní se obracíme na očité svědky nehodové události s žádostí o pomoc při její dokumentaci. Pomohou nám i záběry z palubních kamer. Veškeré informace přijmeme na naší bezplatné lince 158. Děkujeme.
13. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková