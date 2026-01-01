Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidiče ukolébala monotónní jízda
Následoval mikrospánek, při kterém přejel rovně kruhový objezd. Probudil ho až náraz do dopravní značky.
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se ve zkráceném přípavném řízení zodpovídá 34letý muž z Nové Paky. Podezřelý navštívil na Štědrý den své přátele v Liberci, se kterými popíjel pivo a vodku. Potom usedl za volant osobního vozidla a měl namířeno domů. Dojel však jen do Turnova, kde kolem 16.30 v Jičínské ulici usnul před kruhovým objezdem, který projel rovně. Probral ho až náraz do dopravní značky. Vánoční karambol si naštěstí nevyžádal žádné zranění, nicméně škodu na vozidle a majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR jsme odhadli na celkem 110 tisíc korun.
Řidič se vymlouval na to, že ho v přetopeném vozidle ukolébala monotónní jízda. Vlivu alkoholu na nehodě velký význam nepřikládal. Tak jako tak, mu vedle zákazu řízení hrozí také odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.
6. 1. 2026
por. Bc. Ivana Baláková