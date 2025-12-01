Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Preventivní akce zaměřené na viditelnost chodců v silničním provozu na Semilsku
Spolu s Týmem silniční bezpečnosti upozorňujeme chodce, aby při pohybu na pozemních komunikacích byli viditelní
Na Semilsku v uplynulých týdnech policistka z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje spolu se zástupci Týmu silniční bezpečnosti zrealizovali preventivní akce zaměřené na viditelnost chodců v silničním provozu.
Akce tentokráte probíhaly na vlakových a autobusových terminálech v Turnově a v Semilech.
Chodci byli upozorňováni, aby za snížené viditelnosti, v rámci své bezpečnosti, užívali prvky z retroreflexního materiálu, které by měli mít na sobě umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu ze všech stran, nejlépe na pohyblivé části těla (konce rukávů, v blízkosti kolen nebo v úrovni pasu).
Každý z oslovených byl obdarován reflexní páskou, někdo si odnesl domů i nákupní tašku s reflexními prvky a dětem byla rozdávána plyšová zvířátka z reflexního materiálu, která se dají upevnit na batoh, oblečení apod.
Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby se řídili heslem „Vidět a být viděn“, neboť si tím chráníte vlastní život a životy ostatních.
1.12.2025
nprap. Martina Frýdová
Preventistka KŘP Libereckého kraje