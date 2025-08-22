Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátrání s dobrým koncem

Pohřešovaného našel policejní psovod se služebním psem Zoranem. 

V polovině měsíce srpna 2025 krátce před druhou hodinnou ranní přijali policistépprap. Jindřich Prokop a služební pes Zoranpprap. Jindřich Prokop a služební pes Zoran z Obvodního oddělení z Turnova prostřednictvím operačního důstojníka telefonické oznámení od mladé ženy, která od večera předešlého dne pohřešovala svého otce. Muž měl odejít večer kolem osmé hodiny z domu a již se nevrátit a telefon nebyl dostupný. Ještě ale zaslal zprávu, po které mladá žena dostala důvodnou obavu o jeho život a zdraví. Z tohoto důvodu zavolala na tísňovou linku 158 s prosbou o pomoc.

K pátrání po osobě byl také přivolán policejní psovod pprap. Jindřich Prokop se služebním psem Zoranem. Ve spolupráci s kolegy z obvodního oddělení Turnov se pustili do šetření a pátrání na místech v přilehlém okolí včetně zaměstnání, kam měl pohřešovaný nastoupit na noční směnu. Ovšem doposud s negativním výsledkem. Postupné získávání informací navedlo psovoda až do katastru obce Semily, kde svou iniciativu u místních skal již převzal jeho čtyřnohý psí parťák Zoran. Čenich ho vedl neomylně jasným směrem a zanedlouho svým štěkotem označil muže spícího na lavičce poblíž skal, který rovněž odpovídal popisu pohřešovaného. Muž neměl žádné zjevné zranění a s policisty komunikoval. Následně byl už převezen a předán do péče své rodiny.

por. Bc. Klára Jeníčková
22. srpna 2025

