Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Policisté pomohli seniorce
Ženu postihla na nákupech náhlá zdravotní indispozice.
Minulý týden projížděl ve služebním vozidle ulicí Újezd v Prostějově policista z oddělení služební přípravy a před jedním z domů viděl na chodníku ležet starší ženu v seniorském věku, u které stál muž. Okamžitě zastavil vozidlo a šel zjistit, co se stalo. Kolem ženy byly pohozeny tašky s nákupem a kabelka. Muž, který stál u ženy, policistovi řekl, že šla žena po chodníku a najednou začala padat k zemi a uhodila se do hlavy. Žena ležící na boku byla viditelně ve špatném zdravotním stavu, na policistu nereagovala a vypadala, že nedýchá. Proto ji otočil na záda, aby mohl zjistit jak na tom je a případně zahájit resuscitaci. Muže, který se nacházel na místě, požádal o zavolání na linku 155. Po opatrném otočení na záda a provedení záklonu hlavy se žena spontánně nadechla, začala sama dýchat a vrátila se jí barva do obličeje. V daný moment u nich zastavila hlídka policistů z místního obvodního oddělení a kolegovi pomohla. Společně 67letou ženu zabalili do izotermické folie a do příjezdu záchranné služby hlídali její základní životní funkce. Po příjezdu sanitky na místo předali zdravotně indisponovanou ženu do rukou zdravotníků a dál pokračovali ve svých služebních povinnostech.
por. Mgr. Miluše Zajícová
2. března 2026