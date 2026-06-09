Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Podvodníci se dřevem
Na Prostějovsku chytli nepoctivé prodejce přímo při činu.
Minulý týden skončili na policejní služebně tři muži ve věku 51, 24 a 23 let, kteří měli při prodeji a dodávkách dřeva podvést několik zákazníků. Zadržet se je podařilo při samotném pokusu o podvod v obci Kobeřice.
Poškozený muž z výše uvedené obce si prostřednictvím prodejního inzertního portálu objednal tvrdé palivové dřevo a domluvil se s prodejcem i na dodání. Do uvedené obce brzy přijeli tři muži i s objednávkou a dřevo na určeném místě složili. Kupujícího se ale pokusili oklamat a tvrdili mu, že se jedná o 21 m3 a chtěli po něm částku 28 000 Kč. Poškozený ale jejich lest odhalil, protože cena rozhodně neodpovídala množství dodaného dřeva, kterého bylo pouze 5 m3. Poškozený se nenechal oklamat, požadovanou částku jim nezaplatil a přivolal policii.
Tito tři muži ale na Prostějovsku podvedli od února letošního roku minimálně ještě další tři zájemce o dřevo, kteří jim, na rozdíl od posledního poškozeného, za něho zaplatili. Všichni našli inzerát s nabídkou prodeje dřeva na inzertních portálech a objednali si určité množství tvrdého palivového dřeva.
Do Konice přivezli a složili, dle jejich tvrzení, necelých 47 m3 dřeva a od kupujícího inkasovali 55 000 Kč. Bez předání dokladu o zaplacení nebo faktury z místa odjeli. O pár dní později poškozený dřevo přeskládal, přeměřil a zjistil, že mu doručili pouze 14,5 skládaných metrů dřeva v hodnotě něco málo přes 25 300 Kč. Aby se podvodníkům tyto praktiky dařily, jeden z nich vždy poškozené záměrně rozptyloval buď běžným hovorem, nebo jinými požadavky. Dalším podvedeným se stal muž, kterému přivezli objednávku 26 m3 do Výšovic. Po složení zaplatil částku 36 000 Kč a muži odjeli. Vzápětí zjistil, že dodali pouze 6 m3 v hodnotě 10 500 Kč. Do třetice se na jejich praktiky nechal nachytat poškozený muž, kterému měli dodat 15,5 m3 a složili pouze 5,5 m3, což ale také zjistil až při přeskládání dřeva. Aniž by to tušil, zaplatil jim plnou cenu 17 900 Kč, i když dodané dřevo mělo hodnotu pouze něco málo přes 9 600 Kč.
Celková škoda, kterou poškozeným způsobili, byla vyčíslena na 63 400 Kč.
Den po zadržení jim bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu podvod spáchaného ve spolupachatelství s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody. Po provedených úkonech byli z režimu zadržení propuštěni na svobodu. Na základě získaných poznatků je pravděpodobné, že se dopustili i další trestné činnosti tohoto charakteru, kterou se v současné době také zabýváme.
por. Mgr. Miluše Zajícová
9. června 2026