Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Nebezpečné vyhrožování
U příspěvku na sociální síti vyhrožoval újmou na zdraví.
V polovině ledna na sociální síti zveřejnil 58letý muž z Prostějova výhružný komentář pod mediálním článkem, který se týkal návštěvy prezidenta České republiky v Prostějově a byl cílený přímo na jeho osobu.
Na tento příspěvek zareagovala osoba, která vzhledem k jeho obsahu věc oznámila na policii. Policisté oznámení nepodcenili a ihned začali v dané věci konat. Ve středu 21. ledna jsme na základě souhlasu státního zástupce podezřelého zadrželi a převezli na služebnu. Následně proběhly procesní úkony a podezřelý skončil v policejní cele.
Dnešního dne mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Muž byl následně propuštěn.
por. Mgr. Miluše Zajícová
23. ledna 2026