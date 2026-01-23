Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nebezpečné vyhrožování

U příspěvku na sociální síti vyhrožoval újmou na zdraví. 

V polovině ledna na sociální síti zveřejnil 58letý muž z Prostějova výhružný komentář pod mediálním článkem, který se týkal návštěvy prezidenta České republiky v Prostějově a byl cílený přímo na jeho osobu.  

Na tento příspěvek zareagovala osoba, která vzhledem k jeho obsahu věc oznámila na policii. Policisté oznámení nepodcenili a ihned začali v dané věci konat. Ve středu 21. ledna jsme na základě souhlasu státního zástupce podezřelého zadrželi a převezli na služebnu. Následně proběhly procesní úkony a podezřelý skončil v policejní cele.

Dnešního dne mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Muž byl následně propuštěn. 

por. Mgr. Miluše Zajícová
23. ledna 2026  

