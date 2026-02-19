Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Za krádeže skončil ve vazbě
Policisté z Hranic zadrželi muže podezřelého z majetkové trestné činnosti.
Tento týden skončil v policejní cele 25letý muž, který byl podezřelý z páchání majetkové trestné činnosti nejen na Hranicku, ale dopouštěl se jí i v okolních okresech. Byl zadržen na základě předchozího souhlasu státního zástupce a eskortován na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony.
Přibližně od poloviny listopadu loňského roku do konce ledna roku letošního se měl v hranických marketech dopustit celkem 19 krádeží. Většinou byl sám, ale v některých případech měl s sebou i společníky, kteří mu pomáhali. Jednalo se o tři osoby, jejichž skutky jsou šetřeny samostatně. Vybíral si většinou větší prodejny s drogistickými potřebami, oblečením, ale také běžné markety. V obchodech s drogérií cílil především na parfémy, prací potřeby, holicí strojky, šampony a podobné zboží. V prodejnách s oblečením nebyl sám, ale měl i doprovod. Věci si oblékli přímo na sebe anebo je nastrkali do batohu a prodejnu pak opustili bez zaplacení. Jeho pozornosti neušly ani hranické markety, kde bral většinou drogistické zboží, které se dalo obratem ruky lehce zpeněžit a ve větší míře také různé cukrovinky. Ke své činnosti použil v některých případech dětský kočárek, kam zboží zastrčil nebo vložil do odkládacího prostoru pod ním. Odcizené zboží jinak schovával i pod bundu nebo do přinesené tašky. Párkrát byl bezprostředně po činu kontaktován pracovníkem ostrahy, ale vždy se mu podařilo utéci, někdy i s odcizeným zbožím a někdy bez něho. Za uvedené období způsobil poškozeným společnostem škodu za necelých 34 000 Kč. Krádežemi si obstarával finanční hotovost, protože odcizené věci nabízel dál k prodeji.
S ohledem na zjištěné okolnosti a fakta mu bylo ještě v den zadržení, ve zkráceném přípravném řízení, sděleno podezření z trestného činu krádež, za který mu může být uložen trest odnětí svobody až na dva roky. Policisté ze zdejšího oddělení pokračují v prověřování další majetkové trestné činnosti, které se mohl podezřelý dopustit. Nejedná se o jeho první střet se zákonem, protože byl v minulosti opakovaně za stejné protiprávní jednání odsouzen soudem k různým trestům, mimo jiné i trestu odnětí svobody. Z naší strany byl s ohledem na zjištěné skutečnosti vydán na státní zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí podezřelého do vazby, který byl akceptován jak státním zástupcem, tak i soudcem, který rozhodl o umístění muže do vazební věznice v Olomouci, kam byl ve středu eskortován.
por. Mgr. Miluše Zajícová
19. února 2026